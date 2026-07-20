Δείτε όσα ανέφερε ο Φεράν Τόρες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία.

Την κατάλληλη στιγμή ήρθε το πρώτο γκολ του Φεράν Τόρες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα να σημειώνει στο 106' το τέρμα που έκρινε τον τελικό με την Αργεντινή και έδωσε το τρόπαιο στην Ισπανία. Μετά το ματς, ο χρυσός σκόρερ της Φούρια Ρόχα αφιέρωσε το γκολ στους συμπατριώτες του, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχτηκε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά:

«Νομίζω ότι στο τέλος, το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια Ισπανών, όχι μόνο σε μένα. Η μοίρα ήταν γραμμένη, ήταν γραφτό να νικήσουμε. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση, δέχτηκα κριτική κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά η μοίρα είναι γραμμένη, δόξα τω Θεώ, που πάντα μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Ο Θεός δίνει πράγματα σε αυτούς που τα αξίζουν».