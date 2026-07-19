Σάκα: «Ήθελα να παίξω περισσότερο» - Η απάντηση του Τούχελ
Η χθεσινή επικράτηση της Αγγλίας επί της Γαλλίας με 6-4 είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή κι αυτός ακούει στο όνομα Μπουκάγιο Σάκα, αφού σημείωσε χατ τρικ, όντας μόλις ο δεύτερος Άγγλος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο από το 1966 κι έπειτα σε νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης, μετά τον Τζεφ Χαρστ.
Μετά το φινάλε του αγώνα και τη νίκη των «τριών λιονταριών», ο νεαρός εξτρέμ της Άρσεναλ τόνισε πως θα ήθελε πολύ να είχε αγωνιστεί περισσότερο στο τουρνουά αυτό και ότι προσπάθησε να διεκδικήσει το δικαίωμα αυτό μέσω της εικόνας του όταν πατούσε χορτάρι.
«Προφανώς και θα ήθελα να έχω παίξει παραπάνω στο Παγκόσμιο Κύπελλο... αλλά τώρα είναι αργά. Προσπάθησα να το αποδείξω στο γήπεδο, αλλά όλα έχουν τελειώσει τώρα».
💔🏴 Bukayo Saka: “Obviously I’d have loved to have played more at the World Cup… but now it’s too late”.
“I tried to do my talking on the pitch, and it’s done now”. pic.twitter.com/xkceaymjm3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
Η απάντηση του Τούχελ για τον Σάκα
Ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ απάντησε σχετικά με το ζήτημα αυτό σε ερώτηση που του έγινε από τον Χένρι Γουίντερ ξεκαθαρίζοντας πως ο λόγος που ο Σάκα δεν έπαιξε πολύ δεν είχε να κάνει με την αγωνιστική του αξία, αλλά με την κατάσταση της υγείας του.
«Ο Σάκα ήταν εξαιρετικός (απόψε). Ήταν έτοιμος να παίξει στο Μουντιάλ, αλλά αισθάνθηκα μία ευθύνη να τον εντάξω σιγά σιγά (εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμούτου). Ήταν μία σκληρή απόφαση να τον αφήσω εκτός στον ημιτελικό με την Αργεντινή».
🚨🏴 Tuchel: “Saka was excellent. He was ready to go in the World Cup but I still felt a responsibility to take it slow with Bukayo [due to his recent injury]”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
“It was a tough decision to leave him out of the semi-final”, says via @henrywinter. pic.twitter.com/uFozk8phWQ
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