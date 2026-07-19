Μικρός Τελικός Μουντιάλ 2026: Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Αγγλία
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Δείτε την απονομή των χάλκινων μεταλλίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αγγλία.
Η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας σε έναν μικρό τελικό-διαφήμιση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους ποδοσφαιριστές του Τόμας Τούχελ να παραλαμβάνουν μετά τη λήξη της χορταστικής αναμέτρησης τα χάλκινα μετάλλιά τους.
@Photo credits: Associated Press
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