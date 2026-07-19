Σε ένα ονειρικό ματς, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο.

Ποια... αγγαρεία; Ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξελίχτηκε σε ένα θεαματικό φεστιβάλ, με την Αγγλία να νικά 6-4 (!!!) τη Γαλλία και να τερματίζει τρίτη, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο μέρος και κατέρρευσε στο δεύτερο, παίρνοντας εντέλει τη νίκη. Μεγάλα πράγματα από τον Μπαπέ, που σκόραρε δις και έφτασε τα δέκα γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συνολικά, ανεβαίνοντας στην κορυφή σε αμφότερες λίστες! Από την άλλη, χατ τρικ έκανε για τους νικητές ο Σάκα.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν εκρηκτικό για τα Τρία Λιοντάρια, καθώς προηγήθηκαν στο τρίτο μόλις λεπτό με υπέροχο σουτ του Ράις. Ακολούθησε ακυρωθέν τέρμα του Σάκα στο 12', πριν ο Κόνσα κάνει όντως το 2-0 στο 18ο λεπτό, με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ράις! Οι Τρικολόρ προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς αλλά ο Μπαπέ ήταν άστοχος στο 22', ενώ στο 28' ο Μενιάν απέκρουσε το σουτ του Ράσφορντ. Ο Χέντερσον τον μιμήθηκε σε νέα προσπάθεια του Μπαπέ στο 35', με την Αγγλία να φτάνει εντέλει στο 3-0 δύο λεπτά αργότερα!

Μετά από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Μενιάν σταμάτησε τον Ράσφορντ και ο Λακρουά τον Σάκα, ο οποίος όμως έγινε ξανά αποδέκτης της μπάλας και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα έκανε στη συνέχεια και το 4-0 με εξαιρετικό πλασέ στο 45+1'!

Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι αφυπνίστηκαν μετά την ανάπαυλα και μάζεψαν γρήγορα το σκορ. Πρώτα ήρθε το όμορφο τελειώμα του Μπαπέ μετά την μπαλιά-τρύπα του Ολίσε στο 48', ενώ έξι λεπτά αργότερα ο σκόρερ έγινε δημιουργός και... σέρβιρε το 4-2 στον Μπαρκολά.

Ο ρυθμός δεν έλεγε να πέσει, με τον Χέντερσον να σταματά τον Ντεμπελέ στο 58' και τον Μενιάν να αποκρούει την κεφαλιά του Κόνσα δευτερόλεπτα αργότερα. Ακολούθησαν δύο αξιόλογες προσπάθειες των Ολίσε (61') και Ντεμπελέ (64'), πριν το Μπαπέ μειώσει περαιτέρω με δυνατό σουτ στο 66ο λεπτό, μετά από τρομερή συνεργασία με τον Ολίσε!

Η Αγγλία παρέμενε εξαφανισμένη και ο παικταράς της Μπάγερν Μονάχου άγγιξε την ισοφάριση στο 75' και στο 81', με τις προσπάθειές του να περνούν άουτ. Είχε μεσολαβήσει η... σφήνα του Μπέλιγχαμ, που με το που μπήκε στο ματς, ανάγκασε τον Μενιάν σε επέμβαση μετά από ώρα στο 80'.

Ακολούθως, ένα μαρκάρισμα του Γκουστό στον Σπενς έφερε πέναλτι για τους Άγγλους στο 85', με τον Σάκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να κάνει το χατ τρικ και το 5-3 δύο λεπτά αργότερα, βάζοντας τέλος στις ελπίδες των Τρικολόρ για τη μεγάλη ανατροπή. Εκείνοι πάντως δεν το έβαλαν κάτω, με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 5-4 με υπέροχο τελείωμα στο 90+6', πριν ο Μπέλιγχαμ διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα δύο λεπτά αργότερα!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γαλλία: Μενιάν - Γκουστό (90+1' Κουντέ), Κονατέ (46' Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46' Ντιν) - Ζαΐρ-Εμερί, Ραμπιό - Ολίσε, Σερκί (46' Ντεμπελέ), Ντουέ (46' Μπαρκολά) - Μπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον - Κουάνσα (83' Τζέιμς), Κόνσα, Γκουέχι (90+3' Τσάλομπα), Σπενς - Ράις - Σάκα, Έζε (79' Μπέλιγχαμ), Ρότζερς, Ράσφορντ (46' Γουότκινς) - Τόνι (79' Άντερσον)