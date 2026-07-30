Μέσι: Ο απαράβατος κανόνας στις διαφημίσεις του Pulga
Ο Γουίλ Φέρελ αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή του Λιονέλ Μέσι! Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον αυστηρό κανόνα, τον οποίο τηρεί ευλαβικά ο Pulga κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στις διαφημίσεις του.
Ο Αμερικανός κωμικός μίλησε στην εκπομπή του Νταν Πάτρικ μεταφέροντας τα λεγόμενα του Στιβ Καρέλ, που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Αργεντινό σταρ για τη διαφημιστική καμπάνια της Lay’s στην οποία έλαβαν μέρος επίσης οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τιερί Ανρί και Αλέξια Πουτέγιας.
Σύμφωνα με τον Καρέλ, ο «μάγος της στρογγυλής θεάς» έχει θέσει ως όρο πως η κάθε παραγωγή έχει στη διάθεσή της μόλις μισή ώρα για να ολοκληρώσει όλες τις σκηνές στις οποίες συμμετέχει.
Leo Messi has rules, but Will Ferrel breaks them...ON CAMERA 😬 pic.twitter.com/tSivHcBzsr— SPORTbible (@sportbible) July 29, 2026
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