Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι: Το αδιανόητο κοντρόλ του Ζιντάν και η αντίδραση του

Ο Ζινεντίν Ζιντάν το... έχει ακόμα και το απέδειξε στο παιχνίδι της Γαλλία με το Βέλγιο καθώς έκανε ένα εντυπωσιακό κοντρόλ από την άκρη του πάγκου.

Η Γαλλία πέτυχε σπουδαία ανατροπή κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με 4-1 για την 4η αγωνιστική του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να κλέβει την παράσταση στο φινάλε του ματς.

Ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου αποτελεί μία τεράστια φυσιογνωμία στην άκρη του πάγκου για την Εθνική Γαλλίας και έδειξε πως η μπάλα δεν... ξεχνιέται στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Συγκεκριμένα, έπειτα από τη μεγάλη μπαλιά του τερματοφύλακα του Βελγίου, ο ομοσπονδιακός προπονητής βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να θυμίσει στους παλιούς και να διδάξει στους νεότερους ποιος ήταν.

Με ένα εντυπωσιακό κοντρόλ «έσβησε» την μπάλα και απλώς συνέχισε να δίνει οδηγίες, με τους βοηθούς στο πλάνο να χαμογελούν αλλά ξέροντας το ποιος είναι ο Ζιντάν.