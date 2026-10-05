Μία απίστευτα ειλικρινής ατάκα του Ζιλ Κουντέ έφερε την αποθέωση του Γάλλου αμυντικού από ΜΜΕ και social media.

Παρότι βασικό στέλεχος της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, ο Ζιλ Κουντέ έχει δει τον χρόνο συμμετοχής του στην Μπαρτσελόνα να μειώνεται δραματικά αυτή τη σεζόν, με τον Γάλλο αμυντικό να μετρά μονάχα πέντε συμμετοχές και να μένει στον πάγκο στα τρία τελευταία ματς πριν το international break.

Εντούτοις, ο 27χρονος μπακ έχει αποφασίσει να αποδεχτεί την πραγματικότητα αυτή, παραδίδοντας μαθήματα αυτοκριτικής στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ενόψει του αγώνα με το Βέλγιο για το Nations League.

Ερωτηθείς για τον λόγο που δεν είναι βασικός στους Μπλαουγκράνα, ο Κουντέ ανέφερε αρχικά πως «δεν είχα τραυματισμούς, είναι απόφαση προπονητή». Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι αμέσως μετά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν παράπονα προς τον Χάνσι Φλικ, ο Γάλλος παραδέχτηκε πως «είναι οι συνέπειες της περσινής σεζόν, κατά την οποία δεν απέδωσα όπως θα έπρεπε»!

Αποφεύγοντας να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, ο Γάλλος διεθνής συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μία πρόκληση που έχω αποδεχτεί. Είναι στο χέρι μου να βρω ξανά τη φόρμα μου γιατί ξέρω πως αν παίζει όπως μπορώ, θα πάρω χρόνο συμμετοχής». Η ειλικρινής παραδοχή του ποδοσφαιριστή έφερε την αποθέωση από τα ΜΜΕ αλλά και τα social media, με άπαντες να αναγνωρίζουν πως δεν ακούγονται συχνά τόσο ντόμπρες ατάκες!