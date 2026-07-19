Γαλλία - Αγγλία: Το δεύτερο γκολ του Μπαπέ για το 3-4, έφτασε τα 22
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Ακόμη ένα γκολ του Μπαπέ, στο 66', έφερε τη μείωση του σκορ σε 4-3 για τη Γαλλία απέναντι στην Αγγλία.
Μυθικά πράγματα στο Μαϊάμι! Η Γαλλία μείωσε σε 4-3 απέναντι στην Αγγλία στο 66ο λεπτό, με τον Μπαπέ να συνδυάζεται εκ νέου άψογα με τον Ολίσε και να φέρνει το ματς στο γκολ, φτάνοντας παράλληλα τα δέκα τέρματα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 22 συνολικά, ρίχνοντας δεύτερο τον Λιονέλ Μέσι σε αμφότερες κατηγορίες...
@Photo credits: Associated Press
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