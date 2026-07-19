Ακόμη ένα γκολ του Μπαπέ, στο 66', έφερε τη μείωση του σκορ σε 4-3 για τη Γαλλία απέναντι στην Αγγλία.

Μυθικά πράγματα στο Μαϊάμι! Η Γαλλία μείωσε σε 4-3 απέναντι στην Αγγλία στο 66ο λεπτό, με τον Μπαπέ να συνδυάζεται εκ νέου άψογα με τον Ολίσε και να φέρνει το ματς στο γκολ, φτάνοντας παράλληλα τα δέκα τέρματα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 22 συνολικά, ρίχνοντας δεύτερο τον Λιονέλ Μέσι σε αμφότερες κατηγορίες...