Η Αγγλία έχει κάνει... σμπαράλια τη Γαλλία και προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο μέρος του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία πληρώνει τα... σπασμένα του οδυνηρού αποκλεισμού της Αγγλίας από την Αργεντινή, με τα Τρία Λιοντάρια να προηγούνται 4-0 στο πρώτο μέρος του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Ο Ράις άνοιξε τον χορό των γκολ στο τρίτο μόλις λεπτό με ωραίο σουτ, πριν το Κόνσα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 18'.

Από εκεί και πέρα, δράση ανέλαβε ο Σάκα, που πρώτα έκανε το 3-0 στο 37' μετά από φάση διαρκείας και εν συνεχεία σκόραρε ξανά για το 4-0 με υπέροχο πλασέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων...