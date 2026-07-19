Γαλλία - Αγγλία: Τέσσερα γκολ πριν το ημίχρονο
Η Γαλλία πληρώνει τα... σπασμένα του οδυνηρού αποκλεισμού της Αγγλίας από την Αργεντινή, με τα Τρία Λιοντάρια να προηγούνται 4-0 στο πρώτο μέρος του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Ο Ράις άνοιξε τον χορό των γκολ στο τρίτο μόλις λεπτό με ωραίο σουτ, πριν το Κόνσα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 18'.
Από εκεί και πέρα, δράση ανέλαβε ο Σάκα, που πρώτα έκανε το 3-0 στο 37' μετά από φάση διαρκείας και εν συνεχεία σκόραρε ξανά για το 4-0 με υπέροχο πλασέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων...
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