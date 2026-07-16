Χαμός στην Αγγλία με τις αναρτήσεις της Τσέλσι και της Τότεναμ για τους Φερνάντες και Ρομέρο.

Στην Αγγλία επικρατεί απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας από την Αργεντινή και οργή για τις αναρτήσεις αγγλικών συλλόγων στα social media. Θα μπορούσε κανείς να πει πως οι σύλλογοι επέδειξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό, αναφέρθηκαν σε δικά τους «παιδιά», αλλά όταν τα νεύρα είναι τεντωμένα, κάθε τι μπορεί να παρεξηγηθεί.

Η Τσέλσι για τους Άγγλους οπαδούς έκανε το πιο «χοντρό» λάθος. Ανέβασε φωτογραφία με τον Αργεντινό μέσο της Έντσο Φερνάντες, τη συνόδευσε με ιμότζι «φωτιά» και τον πανηγυρισμό ότι δεν ακούει τους Άγγλους.

Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από οπαδούς της Τσέλσι, αλλά και χιλιάδων άλλων ομάδων. Η ανάρτηση διαγράφηκε, ενώ ο διαχειριστής των social media των «μπλε» φέρεται να οδεύει προς απόλυση.

Οι αναρτήσεις των άλλων συλλόγων προς το παρόν δεν έχουν διαγραφεί.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η ανάρτηση της ισπανικής έκδοσης της Τσέλσι στα social media με Έντσο Φερνάντες και σχόλιο: «Μα τι γκολάρα»!

¡PERO QUÉ GOLAZO! 🤯🔥 pic.twitter.com/XBEbclH2e1 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) July 15, 2026

Η Τότεναμ ανέβασε φωτογραφία με τον Ρομέρο και την είδηση ότι θα είναι στον τελικό. Πολλά σχόλια ήταν επίσης υβριστικά.

A late victory for Argentina sees Cuti and Marcos progress to the World Cup final 🇦🇷 pic.twitter.com/NoH7YilMDl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 15, 2026

Χαμός και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ο Λισάνδρο (Μαρτίνες) και η Αργεντινή έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συλλυπητήρια στον Κόμπι (Μέινου, παίκτης της Γιουνάιτεντ), τον Μάρκους (Ράσφορντ) και την Αγγλία», έγραψαν οι «κόκκινοι διάβολοι».

Licha and Argentina have reached the #FIFAWorldCup final 🇦🇷



Commiserations to Kobbie, Marcus and England. pic.twitter.com/4URjjSyQcO — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

«Συγχαρητήρια στον Εμιλιάνο Μαρτίνες για τη δεύτερη σερί συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ», έγραψε η Άστον Βίλα και φυσικά χιλιάδες τα σχόλια, εκ των οποίων τα περισσότερα υβριστικά.

Congratulations to Emi Martínez on reaching a second successive #FIFAWorldCup final 🇦🇷 pic.twitter.com/gIEqtRC3QC — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 15, 2026

Η Λίβερπουλ μετά το ματς απέφυγε τις κακοτοπιές.

Απλά ανέβασε τον ΜακΆλιστερ με φωτογραφία Λίβερπουλ να δείχνει το σήμα, στην προαναγγελία του τελικού. Μετά τίποτα...