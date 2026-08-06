Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε πως από εδώ και στο εξής η 15η Ιουλίου θα είναι αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο προς τιμήν της Αλμπισελέστε.

Ως εθνική ποδοσφαιρική εορτή ορίστηκε η 15η Ιουλίου από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής! Στο Μουντιάλ 2026, η... παρέα του Μέσι έκανε την ολική ανατροπή εις βάρος της Αγγλίας (2-1) και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μπορεί η Ασημένια να μην κατάφερε να κατακτήσει το back to back, καθώς ηττήθηκε στην παράταση από την Ισπανία με 1-0, ωστόσο η μεγάλη ανατροπή απέναντι στα Τρία Λιοντάρια, θα μείνει στην αιωνιότητα και θα έχει περίοπτη θέση στις καρδιές των Αργεντινών.

Προς τιμήν της εν λόγω ανατροπής, η 15η Ιουλίου κάθε έτους θα εορτάζεται ως η «εθνική μέρα ποδοσφαιρικών ομάδων». Υπενθυμίζεται πως διαχρονικά το Αργεντινή - Αγγλία έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα εξαιτίας και της κοινωνικοπολιτικής αντιπαράθεσης των δύο χωρών εξαιτίας των Φώκλαντ.