Μέσι: «Δεν ήθελα ποτέ να με συγκρίνουν με τον Μαραντόνα, είναι ο καλύτερος ever»

Στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε και στον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι και ολόκληρη η ποδοσφαιρική (και μη) Αργεντινή από το βράδυ της Τετάρτης (15/7), μετά την πρόκριση στον τελικό του φετινού Μουντιάλ.

Η Αλμπισελέστε επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας χάρη σε δυο ασίστ του Pulga και θα βρει απέναντί της την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00).

Φυσικά, τα βλέμματα στράφηκαν στον 39χρονο σούπερ σταρ που για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός, με τον ίδιο στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση να τονίζει πως αυτό το γκρουπ παικτών της Αλμπισελέστε δεν τα παρατάει ποτέ, ότι κανείς δεν ήθελε να χάσει αυτόν τον αγώνα.

Για τον ίδιο, ανέφερε πως θέλει απλά να χαρεί τη στιγμή του τελικού και τέλος εξήγησε ότι ποτέ του δεν ήθελε να τον συγκρίνουν με τον Μαραντόνα, τον οποίο θεωρεί GOAT και του αφιέρωσε τη νίκη-πρόκριση.

«Αν και ήταν απλώς ένα παιχνίδι, βιώσαμε ξεχωριστά συναισθήματα· το νιώσαμε από την πρώτη κιόλας νότα του ύμνου. Ο κόσμος ήθελε αυτή τη νίκη περισσότερο από κάθε άλλη, λόγω της σημασίας που έχει το να αντιμετωπίζεις την Αγγλία σε έναν ημιτελικό και να φτάνεις σε έναν ακόμη διαδοχικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί. Τα δώσαμε όλα, παίζοντας ποδόσφαιρο και δείχνοντας πάθος, και βρισκόμαστε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τους περιορίσαμε στο δικό τους μισό του γηπέδου και δείξαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια, χωρίς να χρειαστεί παράταση. Είχαμε την ψυχραιμία και τον χαρακτήρα να ανατρέψουμε το εις βάρος μας σκορ. Το απολαύσαμε πραγματικά.

Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που μπορώ να δώσω αυτή την ξεχωριστή χαρά στον λαό της Αργεντινής. Κανένας Αργεντινός δεν ήθελε να χάσει αυτό το ματς. Ήταν απίστευτος ο τρόπος που εξελίχθηκε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη σημασία που είχε ο ημιτελικός απέναντι στην Αγγλία. Κανείς δεν ήθελε να χάσει σήμερα –χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι προσωπικό– αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

Είμαι ευγνώμων, γιατί προερχόμαστε από μια κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου –είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι, ό,τι κι αν λένε– και τώρα φτάσαμε ξανά στον τελικό. Αυτή η ομάδα το αξίζει· δεν είναι τυχαίο. Τώρα θέλω να το απολαύσω. Δεν μιλάω για το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο ή κάτι τέτοιο. Αυτή η ομάδα δίνει πάντα τα πάντα και δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Παίζουμε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα γίνει ό,τι θέλει ο Θεός, για άλλη μια φορά...

Είναι καλό να μην κάνουμε συγκρίσεις· ο Ντιέγκο ήταν πραγματικά σπουδαίος. Ποτέ δεν θέλησα να συγκριθώ μαζί του· για μένα, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Μοιραστήκαμε υπέροχες στιγμές. Το 2010, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε μια φανταστική πορεία. Μιλούσαμε για τους αντιπάλους, για τα παιχνίδια εκείνης της διοργάνωσης. Σήμερα, όπου κι αν βρίσκεται, θα είναι χαρούμενος απολαμβάνοντας όλα αυτά, λόγω της σημασίας που είχε η εθνική ομάδα για εκείνον, καθώς άφησε πίσω του μια κληρονομιά. Είναι ένα δώρο γι' αυτόν».