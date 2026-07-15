Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ ανέλαβε την ευθύνη του αποκλεισμού της Γαλλίας

Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ ανέλαβε την ευθύνη του αποκλεισμού της Γαλλίας

Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ ανέλαβε την ευθύνη του αποκλεισμού της Γαλλίας
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Ο Κιλιάν Μπαπέ εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος, μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία, η οποία για πολλούς ήταν το μεγάλο φαβορί του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν τα κατάφερε χθες (14/07) απέναντι στην Ισπανία, ηττήθηκε με 2-0 και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όμως θα δώσει ακόμη έναν αγώνα, με αντίπαλο τον χαμένου του Αγγλία - Αργεντινή για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ο ηγέτης των τρικολόρ, Κιλιάν Μπαπέ, δεν κρύφτηκε μετά το βατερλώ που υπέστη η χώρα του,αλλά βγήκε μπροστά και μίλησε για την απογοητευτική εικόνα που έδειξε η ομάδα του στον αγώνα, τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και οι συμπαίκτες του εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και υπέπεσαν σε πολλά τεχνικά και τακτικά λάθη, ενω παράλληλα δεν δίστασε να αναλάβει εκείνος την ευθύνη του αποκλεισμού, όντας αρχηγός της ομάδας.

«Κάναμε πάρα πολλά τεχνικά και τακτικά λάθη. Δεν ήταν για το επίπεδο ενός ημιτελικού Μουντιάλ. Δεν ενεργοποιήσαμε το αγωνιστικό πλάνο. Όταν δεν κάνεις αυτό που υποτίθεται να κάνεις σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν νικάς. Η Ισπανία σεβάστηκε το σχέδιο παιχνιδιού της και αυτό που συνήθως κάνει σαν ομάδα. Τους αρέσει να ελέγχουν την μπάλα και τον ρυθμό. Το σχέδιό μας ήταν να τους πιέσουμε ψηλά, ώστε να μην μπορέσουν να παίξουν στον ρυθμό τους».

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«Επειδή είναι καλύτεροι από εμάς στο να ελέγχουν ένα παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Ήμασταν πολύ ατημέλητοι τεχνικά. Δεν μπορούσαμε να τους βλάψουμε ενώ μπορούσαμε. Δεν κάναμε αυτό που έπρεπε για να φτάσουμε στο όνειρο, να φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ως αρχηγός, πρέπει να αναλάβω όλη την ευθύνη και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό».

«Από την αρχή, πρεσάραμε 3 απέναντι σε 2 και τα κάναμε θάλασσα εκεί. Ο Φαμπιάν (Ρουίθ) και ο Ρόντρι είχαν άφθονο χώρο να παίξουν. Υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας όταν πρεσάραμε. Απέναντι στην Ισπανία, πρέπει να παίζεις με man-to-man και να τους αναγκάσεις να τρέξουν μαζί σου. Οι επαφές μας και η κίνηση δεν ήταν για ημιτελικό».

@Photo credits: Associated Press

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