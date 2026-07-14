Δίχως καν να ιδρώσει, η Ισπανία επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, η Ισπανία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επιβλήθηκε 2-0 της κάκιστης Γαλλίας και πέρασε στον μεγάλο τελικό του θεσμού, όπου περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή.

Ο ρυθμός δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός στο ξεκίνημα του αγώνα, εντούτοις στο 20', ένα ανόητο χτύπημα του Ντιν στον Γιαμάλ έφερε πέναλτι για τους Ίβηρες, με τον Ογιαρθάμπαλ να ευστοχεί δύο λεπτά αργότερα και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι Τρικολόρ έδειχναν βραχυκυκλωμένοι στη συνέχεια, ενώ στο 30' έχασαν και τον Σαλιμπά με πρόβλημα τραυματισμού. Το δυνατό σουτ του Μπαρκολά στο 36' ήταν άστοχο, όπως και εκείνο του Πόρτο δευτερόλεπτα αργότερα, με το 1-0 υπέρ της Ισπανίας να είναι το σκορ στην ανάπαυλα της αναμέτρησης.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους Γάλλους να παραμένουν ακίνδυνοι και τον Ογιαρθάμπαλ να σουτάρει άουτ στο 52', πριν έρθει το 2-0 στο 58'! Σκόρερ ο Πόρο, που τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή μετά το 1-2 με τον Όλμο. Ακολούθησαν ακυρωθέν γκολ του Γιαμάλ (61') και μια επέμβαση του Σιμόν σε γύρισμα του Μπαπέ (65'), με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει σουτ λίγο έξω στο 67'.

Η επικίνδυνη κεφαλιά του Τόρες στο 78' δεν βρήκε στόχο, με τον Σιμόν να σταματά τη μακρινή προσπάθεια του Ντουέ στο 81' και το σκορ να μην αλλάζει μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γαλλία: Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά (30' Λακρουά), Ντιν (72' Ερναντέζ) - Τσουαμενί, Ραμπιό (46' Κονέ) - Ντεμπελέ, Ολίσε (72' Σερκί), Μπαρκολά (57' Ντουέ) - Μπαπέ

Ισπανία: Σιμόν - Πόρο (83' Γιορέντε), Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ (77' Πέδρι) - Γιαμάλ, Όλμο (77' Μερίνο), Μπαένα (83' Γουίλιαμς) - Ογιαρθάμπαλ (74' Τόρες)