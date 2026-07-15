Η Γαλλία ηττήθηκε εύκολα με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και κατέγραψε αρνητικό σερί όσον αφορά την απειλή.

Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (14/7) η Γαλλία, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ. Η φιναλίστ του 2022 ηττήθηκε με... κάτω τα χέρια από την Ισπανία (2-0) και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο για τρίτο σερί τουρνουά.

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν (που διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία) δεν κατόρθωσε να... πλησιάσει τα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων στην τρέχουσα διοργάνωση και μάλιστα κατάφερε να κάνει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, όσον αφορά την απειλή.

Συγκεκριμένα, οι Τρικολόρ είχαν μόλις 0.3 XGoals στο ματς, το χαμηλότερο νούμερο από το πολύ μακρινό 1966, όταν και ξεκινάει η καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων. Συνολικά, η παρέα του Κιλιάν Μπαπέ είχε 10 τελικές, εκ των οποίων οι τρεις στον στόχο, δίχως ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ουνάι Σιμόν.