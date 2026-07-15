Η Ισπανία, μετά και από τη νίκη κόντρα στη Γαλλία, εγίνε κάτοχος ενός νέου ρεκόρ, καθώς έγινε η χώρα με το καλύτερο ποσοστό πρόκρισης στα ημιτελικά μεγάλων τουρνουά.

Η Ισπανία, μπορεί να μην καθήλωσε χθες (14/07) τα πλήθη με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, όμως εμφανίστηκε αντάξια των περιστάσεων, νίκησε με 2-0 τη Γαλλία και τσέκαρε το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010, όπου και στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Όλα αυτά τα χρόνια όμως η Ισπανία είναι σταθέρη στα ραντεβού της στις μεγάλες διοργανώσεις και με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το Μουντιάλ του 2014, κάνει πάντα μεγάλες πορείες στα τουρνουά, ακόμη και αν δεν κατακτάει το τρόπαιο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα στατιστικά της.

Αναλυτικότερα, η Ρόχα, μετά και από την πρόκριση κόντρα στους «μπλε» έγινε η ευρωπαϊκή χώρα με το καλύτερο ποσοστό πρόκρισης στα ημιτελικά μεγάλων τουρνουά (Παγκόσμιο Κύπελλο/EURO), έχοντας προκριθεί τις επτά από τις οκτώ φορές που βρέθηκε σε αυτό το σημείο, καταγράφοντας το εκπληκτικό ποσοστό πρόκρισης 88%.

7/8 - Among European nations to contest at least two, Spain have the best progression rate in major tournament semi-final ties (World Cup/EURO), progressing from seven of their eight (88%).



Dominance. pic.twitter.com/idrHLD6NgK July 14, 2026

Παράλληλα μετά και από τη χθεσινή της νίκη, η Ισπανία έγινε και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κερδίζει οκτώ συνεχόμενα νοκ άουτ παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις και μένει μόνο να δούμε αν αυτή η κυριαρχία μπορεί να συνδυαστεί και με την κατάκτηση του δεύτερου αστεριού.