Ο Νότης Χάλαρης γράφει για τον πρόωρο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη (παρά) συζητημένη μάχη Μπαπέ-Γιαμάλ και και τις δύο όψεις του νομίσματος.

Από τη πρώτη στιγμή που είδα τους συνδυασμούς στα ζευγάρια, είχα αποδεχθεί το γεγονός ότι η Ισπανία και η Γαλλία δεν θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό. Από τη μία αδικία, από την άλλη αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και στο Champions League είδαμε την Μπάγερν Μονάχου να παίζει με την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά αντί για τον μεγάλο τελικό.

Και βουαλά. Σε λίγες ώρες θα έχουμε την πρώτη σέντρα στον πρόωρο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο χώρες που προσωπικά θεωρώ ότι έχουν τη μεγαλύτερη ποιότητα σε ρόστερ στη διοργάνωση. Και εδώ έρχεται να ζωντανέψει το blog μου όταν αναφέρθηκα για τη δυναμική της Γαλλίας και το γεγονός ότι μόνο η Ισπανία θα μπορούσε να τη σταματήσει. Οπότε για να δούμε.

Στα δικά μας. Θα συμφωνήσουμε ότι η Ισπανία δεν έχει δείξει κάτι το απίθανο μέχρι τώρα. Τουλάχιστον όχι στον βαθμό του περασμένου EURO όπου το κατέκτησε κιόλας. Ίσως να μην συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι δεν έχει πιάσει το 100% της απόδοσης της αλλά αυτό είναι τελείως αντικειμενικό. Καταλήγουμε όμως στο ότι έχει έναν super άξονα που ίσως μόνο η Πορτογαλία θα μπορούσε να τον κοντράρει.

Ολοκληρωμένη μεσαία γραμμή με Ρόδρι, Ρούιθ, Γκάβι, Πέδρι, Μερίνο και μπροστά τους ο Όλμο. Δηλαδή εντάξει. Απίστευτο αποτέλεσμα και όλοι με διαφορετικό ρόλο στον αγωνιστικό χώρο κουμπώνοντας σαν κομμάτια του παζλ. Λες και τους διάλεξε συγκεκριμένα τεχνικός διευθυντής σε κάποιον σύλλογο.

Και κοιτάς από την άλλη και βλέπεις ένα τρομακτικό αποτέλεσμα. Η Γαλλία σκορπά τον τρόπο. Απορείς τι θα συμβεί στο ερχόμενο EURO σε δύο χρόνια όταν οι περισσότεροι παίκτες του τωρινού ρόστερ θα είναι ακόμα πιο ώριμοι. Η μεσοεπιθετική γραμμή ειδικά, είναι από άλλον πλανήτη. Δισεκατομμύρια ευρώ αν τους ενώσεις. Βγαίνει ο ένας υπερπαίκτης για να μπει ο άλλος.

Από την εικόνα της πορείας των δύο χωρών στη διοργάνωση, η Γαλλία εμφανίζεται ως το φαβορί αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία δυσκολεύτηκε στα περισσότερα παιχνίδια και στο περασμένο EURO και στο τέλος της μέρας κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας την Αγγλία στον τελικό και τους τρικολόρ στα ημιτελικά.

Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αυτή είναι και η μαγεία του Μουντιάλ άλλωστε μέσα στα νοκ-άουτ. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη μάχη έχει εμπορικό χαρακτήρα καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ θα αντιμετωπίσει τον Λαμίν Γιαμάλ. Δύο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, που καλούνται να επαναφέρουν την αίγλη των El Classico στην Ισπανία.

Μία μάχη που έχει παρασυζητηθεί κατά τη γνώμη μου. Μιλάμε για δύο κορυφαίους παίκτες αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι η δική τους μάχη αυτό το ματς. Υπάρχει τόση ποιότητα γύρω τους στις ομάδες που είναι, που δεν νομίζω ότι πλέον μπορούμε να περιοριστούμε στη μεταξύ τους μάχη. Να αναφερθούμε; Σαφώς. Να τη σχολιάσουμε; Εννοείται. Αλλά όχι να αναλωθούμε αποκλειστικά εκεί όπως το παρουσιάζουν οι περισσότεροι.

Μιλάμε για μία τιτανομαχία όπου συναντιόνται οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όχι από άποψη βιογραφικού αλλά από άποψη επιδόσεων. Είναι γκαρμπόν σαν το ματς της Μπάγερν Μονάχου με τη Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Champions League. Το αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα το θυμάστε. 5-4. Για να δούμε τι θα δούμε και τώρα.

Άλλωστε μιλάμε για τη φιναλίστ του περασμένου Μουντιάλ και την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Άρα θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον Μπαπέ στον μεγάλο τελικό ή η Ισπανία θα έχει την ευκαιρία να χτίσει αυτοκρατορία παρόμοια με αυτή της εξαετίας 2008-2012 (δύο EURO και ένα Μουντιάλ);

ΥΓ. Όαση το ρόστερ της Γαλλίας αλλά προσωπική αγάπη η Ισπανία. Έχω εξηγήσει από την αρχή του Μουντιάλ τους λόγους.

ΥΓ2. Νορβηγοί, ευχαριστούμε!

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