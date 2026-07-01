Ο Νότης Χάλαρης γράφει για το μεγάλο φαβορί του φετινού Μουντιάλ που έχει μόνο έναν σημαντικό αντίπαλο να αντιμετωπίσει. Τον εαυτό της.

Καλές οι «εκπλήξεις», καλά τα θαύματα, καλές οι ιστορίες αλλά σε αυτό το Μουντιάλ των ΗΠΑ λίγες ομάδες ξεχωρίζουν πραγματικά και προσφέρουν δωρεάν διαφήμιση του αθλήματος. Αναμενόμενα, αυτή είναι η Εθνική Γαλλίας.

Ίδιος προπονητής από το 2012 (Ντιντιέ Ντεσάν), αρκετά κοινά στοιχεία από την ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ πριν από 3,5 χρόνια και σχεδόν ίδια από αυτή του περασμένου EURΟ που σταμάτησε στα ημιτελικά. Και φυσικά, οι αναβάθμιση στις μεσοεπιθετικές θέσεις όπου ο Κιλιάν Μπαπέ είναι πιο ώριμος από ποτέ, ο Ντεμπελέ έγινε ένας σταρ, ο Μπαρκολά είναι το next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και για τον Ολίσε, τι να πούμε; Μοναδικός!

Οπότε οι «τρικολόρ» ήταν από τα σύνολα που περιμέναμε να μας εντυπωσιάσουν. Ωστόσο στα τέσσερα παιχνίδια που έχουν παίξει, μας έχουν επαληθεύσει και με το παραπάνω. Επιβλητική πρεμιέρα με την φιναλίστ του Copa Africa, Σενεγάλη (3-1), άνετο πέρασμα με το Ιράκ (3-0), 4άρα στις ρεζέρβες της Νορβηγίας (4-1) και σπουδαία πρόκριση επί της Σουηδίας (3-0).

Η Γαλλία έχει πραγματικά μία ολοκληρωμένη ομάδα. Το πιο γεμάτο ρόστερ από όλες τις χώρες του Μουντιάλ. Δεν υστερεί πουθενά. Από τον «άσο» μέχρι τη μεσοεπιθετική γραμμή όπου γίνεται πραγματικά... κόλαση. Βγαίνει ο Ντεμπελέ, μπαίνει ο Ντουέ. Βγαίνει ο Ολίσε, μπαίνει ο Τσέρκι. Βγαίνει ο Μπαπέ, μπαίνει ο Ματετά και μέσα σε όλα αυτά, στον πάγκο μένει ο Τουράμ και ο Ακλιούς.

Τι να λέμε τώρα; Μιλάμε για μία υπερομάδα που στον αγωνιστικό χώρο κάνει ότι θέλει. Μόλις φορτσάρει λίγο, δεν υπάρχει αντίπαλος να τη σταματήσει. Μπορεί να βρει το γκολ από μία προσωπική ενέργεια ενός από τους πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν αυτή τη δυνατότητα και έναν Μπαπέ σε τρελά... κέφια και διψασμένο για τη δεύτερη κούπα μετά από αυτή του 2018.

Και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Γιατί όταν σε ρωτούν ποιος θα το πάρεις, η Γαλλία δεν είναι αμέσως η επιλογή σου; Επειδή υπάρχει ένας αντίπαλος που μπορεί να την σταματήσει. Και αυτός είναι η ίδια η... Γαλλία. Ο εαυτός της, όσο κλισέ και αν ακούγεται.

Όταν κατέκτησε το Μουντιάλ του 2018, πήγε στο αμέσως επόμενο EURO με σχεδόν ίδια ομάδα και αποκλείστηκε από την... Ελβετία. Στο Μουντιάλ του 2022 έφτασε μέχρι τον τελικό όπου έγινε η μητέρα των «μαχών» με την Αργεντινή και στο τελευταίο EURO έφτασε με το ζόρι μέχρι τα ημιτελικά.

Όχι γιατί δεν έχει καλή ομάδα, αλλά η υπεροψία μπορεί να πληγώσει αυτό το υπέροχο σύνολο. Καλή η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία αλλά με μέτρο. Και επειδή μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τη φάση των νοκ-άουτ, ένα λάθος, ένα γκολ, μία κακή μέρα μπορεί να φέρει τη Γαλλία εκτός διοργάνωσης.

Οπότε ο Ντεσάν, ο Μπαπέ και η παρέα του πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτό. Δεν έχουν αντίπαλο όσον αφορά την ποιότητα. Μόνο η Ισπανία για εμένα μπορεί να τους κοντράρει και αυτό υπό προϋποθέσεις. Μέχρι να (και αν) διασταυρώσουν τα ξίφη τους, οι Γάλλοι πρέπει απλώς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εδώ η Σουηδία έπαιζε με 8 και 9 παίκτες στην περιοχή και οι «τρικολόρ» έβρισκαν χώρους και κινήσεις για να σπάσουν τον κλοιό και να κάνουν 25 τελικές με τις 12 από αυτές στην εστία (!!)

Το υλικό το έχουν, το ταλέντο το έχουν, η ποιότητα τους περισσεύει, το μόνο που μένει είναι να μην πέσουν στην παγίδα του ίδιου τους του εαυτού. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Γαλλίας σε αυτό το Μουντιάλ.

ΥΓ. Η αφιέρωση του Μπαπέ στο 1-0 προς τον Ντεσάν δείχνει τη μία πλευρά. Την άλλη τη δείχνει η αδιαφορία του Τσέρκι στο φινάλε όταν του μιλούσε ο προπονητής της Γαλλίας επειδή τον έβαλε 5'. Δύσκολη η διαχείριση τέτοιας ομάδας αλλά τι να κάνει ο Ντεσάν; Ποιον να αφήσει εκτός;

ΥΓ2. Πόσο κρίμα που το πιο πιθανό είναι να δούμε Γαλλία-Ισπανία στα ημιτελικά και όχι στον τελικό.

ΥΓ3. Δείτε λίγο τις κινήσεις του Μπαπέ χωρίς την μπάλα για να ξεμαρκαριστεί στο 3-0. Απόλαυση.

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