Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία βρίσκεται προ των πυλών, με το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα να είναι το ίδιο εντυπωσιακό με την αναμέτρηση.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκεται σιγά σιγά προς το τέλος του, με τέσσερις ομάδες να απομένουν ζωντανές στην διοργάνωση, όμως μόνο μία θα είναι αυτή που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο πρώτος ημιτελικός του φετινού τουρνουά είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αύριο (14/07) στις 22:00 στο στάδιο AT&T του Ντάλας. Μάλιστα το γήπεδο αυτό θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης και δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο στάδιο μέχρι στιγμής (9). Τα πέντε μάλιστα από αυτά ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα τέσσερα στη φάση των νοκ-άουτ.

Σε συνέντευξη του στην ισπανική εφημέριδα «Marca», ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, Ίαν Κρέγκ, αποκάλυψε τα «μυστικά» του σταδίου του Τέξας στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός ανάμεσα στους Ρόχας και τους «μπλε».

«Νομίζω ότι το γήπεδο θα ευνοήσει ένα γρήγορο παιχνίδι στον ημιτελικό. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει. Αναμφίβολα θα είναι ένας αγώνας όπου η μπάλα θα ταξιδεύει με μεγάλη ταχύτητα», τόνισε ο Κρεγκ.

Η χωρητικότητα του σταδίου AT&T στο Ντάλας ξεπερνάει τις 80.000 θέσεις, ενώ έχει και αναδιπλούμενη οροφή, η οποία αυτές τις ημέρες είναι μόνιμα κλειστή, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν το Ντάλας, με καταιγίδες, θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου και υγρασία που πλησιάζει το 80%.

Πέρα από τον ρόλο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το στάδιο χρησιμεύει ως έδρα της πιο πολύτιμης ομάδας στον κόσμο, των Dallas Cowboys του NFL, οι οποίοι σύμφωνα με το Forbes έχουν χρηματιστηριακή αξία 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο κέντρο του σταδίου βρίσκεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, αλλά και μεγαλύτερους πίνακες σκορ στον κόσμο, ο οποίος έχει μήκος 49 μέτρα, ύψος 22 και βάρος περίπου 544 τόνους.

Επιπλεόν, καθώς το τυπικό γρασίδι του Τέξας δεν αναπτύσσεται καλά σε εσωτερικούς χώρους λόγω έλλειψης φυσικού φωτός και θερμοκρασιών, «χρησιμοποιείται ένα γρασίδι για δροσερό καιρό (μπλουγκράς και σίκαλη του Κεντάκι) που καλλιεργήθηκε στο Κολοράντο και στάλθηκε στο Ντάλας», αποκαλύπτει ο Κρεγκ.

Όντας μέσα σε ένα κλιματιζόμενο στάδιο με αναδιπλούμενη οροφή, το γρασίδι λαμβάνει στήριξη από λάμπες θέρμανσης που βοηθούν στην ανάπτυξη και τη συντήρησή του, δίνοντάς του μια ροζ εμφάνιση όταν αντανακλάται στο γήπεδο.