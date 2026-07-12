Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών
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Δείτε τα ζευγάρια αλλά και το πρόγραμμα των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Και έμειναν τέσσερις! Τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέκτησαν οριστική μορφή, με Αγγλία και Αργεντινή να παίρνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τετράδα και να κοντράρονται στο δεύτερο, χρονικά, ματς της τελευταίας νοκ άουτ φάσης πριν τον μεγάλο τελικό.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη (14/7), Γαλλία και Ισπανία θα διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο στο Ντάλας, ενώ μία μέρα αργότερα θα έχουμε τη μονομαχία Τριών Λιονταριών και Αλμπισελέστε στην Ατλάντα. Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή (19/7) στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον μικρό τελικό μία μέρα πριν.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Τρίτη 14 Ιουλίου

 

Γαλλία-Ισπανία (22:00, ΕΡΤ 2)

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Αγγλία-Αργεντινή (22:00, ΕΡΤ 1)

@Photo credits: Associated Press

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