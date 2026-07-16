Μουντιάλ 2026: Το ξεκάθαρο μήνυμα των παικτών της Αργεντινής για τα νησιά Φώκλαντ
Η Αργεντινή κατάφερε να ολοκληρώσει μια ακόμα ασύλληπτη ανατροπή στο φετινό Μουντιάλ, με οδηγό το κατόρθωμα επί της Αιγύπτου. Αν και μέχρι το 85΄κυνηγούσε στο σκορ απέναντι στην Αγγλία, η Αλμπισελέστε κατάφερε να γυρίσει το ματς από δυο ασίστ του Λιονέλ Μέσι στα τελευταία λεπτά και με το τελικό 2-1 προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο σφύριγμα της λήξης το contrast συναισθημάτων ήταν έντονο στις δυο ομάδες, με τους Αργεντινούς να πανηγυρίζουν έξαλλα και τους Άγγλους να παρακολουθούν περίλυποι και αποσβολωμένοι. Μερικοί παίκτες της Αλμπισελέστε μάλιστα πόζαραν με ένα πανό που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο με μήνυμα: «Τα Νησιά Φώκλαντ (σ.σ Μαλβίνες για τους Αργεντινούς) ανήκουν στην Αργεντινή», προκαλώντας οργή στον βρετανικό Τύπο.
Ο Λο Σέλσο συγκεκριμένα σήκωσε το πανό από το χορτάρι και το κρατούσε μπροστά στην εξέδρα των συμπατριωτών κατά τους πανηγυρισμούς. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα για μια διαμάχη που διχάζει μέχρι και σήμερα τις δυο χώρες, οι οποίες είχαν συγκρουστεί πίσω στο 1982 για την κυριαρχία τους πάνω στα συγκεκριμένα νησιά στον Νότιο Ατλαντικό.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, CLARO QUE SÍ pic.twitter.com/GpW1gj2SXm— Corta (@somoscorta) July 15, 2026
🚨🇫🇰 PICTURED: Argentina’s players hold up a sign saying “Las Malvinas” are Argentine— Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 15, 2026
This is factually inaccurate, as the Malvinas, officially named the Falkland Islands, are British pic.twitter.com/0Uy7ViRNFm
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