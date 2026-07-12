Ο Μπέλιγχαμ βρυχήθηκε ξανά ως αρχηγός της αγέλης, καθώς με δυο γκολ οδήγησε τα Λιοντάρια σε ανατροπή στην παράταση επί των Νορβηγών (2-1) κι έστειλε την Αγγλία στους «4» του Μουντιάλ!

Το όνειρο του It's Coming Home παρέμεινε ολοζώντανο! Κι αυτό οι Άγγλοι το χρωστούν (ξανά) στον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Λίγες ημέρες άλλωστε μετά τη ντοπιέτα κόντρα στο Μεξικό, ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ βγήκε και πάλι μπροστά ως αρχηγός σε αγέλη (Τριών) Λιονταριών! Με δυο δικά του γκολ, η ομάδα του Τόμας Τούχελ λύγισε με ανατροπή στην παράταση την ατσάλινη Νορβηγία με 2-1 (1-1 η κανονική διάρκεια) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή - Ελβετία. Φωνάζουν έντονα για ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ οι Βίκινγκς.

Προβάδισμα για τους Βίκινγκ κόντρα στη ροή

Οι δυο ομάδες μπήκαν με ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο στο γήπεδο. Η Νορβηγία οχυρώθηκε στο δικό της μισό, τη στιγμή που η Αγγλία πήρε τη μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε μάταια να δημιουργήσει ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ. Για 35 άγονα λεπτά η εικόνα δεν άλλαζε, ώσπου η Νορβηγία να προηγηθεί κόντρα στη ροή χάρη σε μια φανταστική έμπνευση του Σέλντερουπ! Σε μια από τις ελάχιστες φορές που πάτησε την αντίπαλη περιοχή, ο επιθετικός της Μπενφίκα έβαλε απίστευτο σουτ στο παραθυράκι από δύσκολη γωνία και σόκαρε τους Άγγλους, οι οποίοι μέχρι εκείνο το σημείο νόμιζαν πως είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού.

Βρυχήθηκαν με Μπέλιγχαμ τα Λιοντάρια

Πλήρως αποσυντονισμένη, η Αγγλία κινδύνεψε να δεχθεί και δεύτερο γκολ δυο λεπτά αργότερα, όμως ο Σόρλοτ σπατάλησε μια πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση 2 vs 1, αφού δεν έδωσε ποτέ την πάσα στον Χάαλαντ. Μια φάση που η Νορβηγία θα πλήρωνε λίγο αργότερα...Στο 45΄+2΄συγκεκριμένα, ο Μπέλιγχαμ υποδέχθηκε τη μπάλα από πάσα του Γκόρντον στην περιοχή και με υπέροχη εκτέλεση στη γωνία έφερε το ματς στα ίσα με τον πέμπτο του γκολ στο Μουντιάλ. Δυο λεπτά αργότερα μάλιστα έδωσε και ασίστ στον Χάρι Κέιν που κρέμασε τον Νίλαντ στο τετ-α-τετ για την ανατροπή, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ λόγω οφσάιντ του φορ της Μπάγερν.

Ακυρωθέν γκολ για τη Νορβηγία και φωνές

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο, η εικόνα άλλαξε δραστικά. Η Νορβηγία αποτίναξε από πάνω της αυτόν τον παθητικό ρόλο που είχε υιοθετήσει στο πρώτο μέρος και έψαξε με επιμονή ξανά το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα που νόμιζε πως βρήκε στο 55΄. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στα καρέ της Αγγλίας, ο Χέγκεμ πήρε το ριμπάουντ σε κενό τέρμα μετά από ενστικτώδη επέμβαση του Πίκφορντ κι έβαλε ξανά μπροστά τους Βίκινγκ. Ή τουλάχιστον, έτσι θεώρησε...

Ο VAR άλλωστε κάλεσε τον ρέφερι να ελέγξει τη νομιμότητα του γκολ για σπρώξιμο του Χάαλαντ πάνω στον Άντερσον στην αρχή της φάσης, εκείνος έκρινε επιθετικό φάουλ του Νορβηγού και ακύρωσε το 2-1, σε μια απόφαση που θα σηκώσει μπόλικη κουβέντα. Ακόμα κι έτσι, οι Βίκινγκς δεν αποθαρρύνθηκαν, παρέμειναν με το πόδι στο γκάζι και άγγιξαν ξανά το προβάδισμα στο 76΄με κεφαλιά του Άγιερ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Νορβηγοί πίεσαν μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, αλλά στο τέλος λίγο έλειψε να την... πάθουν από γύρισμα του Σάκα στην περιοχή που έδιωξε σωτήρια ο Άουρσνες (85΄).

Ο Μπέλιγχαμ υπέγραψε την ανατροπή

Η ομάδα του Σολμπάκεν πάντως φάνηκε να τα έχει δώσει όλα στο 90λεπτο, καθώς από την πρώτη στιγμή της παράτασης η Αγγλία απέκτησε ξανά στα ηνία. Στο 91΄ο Νίλαντ αρνήθηκε την ανατροπή με μεγαλειώδη επέμβαση σε κεφαλιά του Κέιν, αλλά ένα λεπτό αργότερα πρόδωσε την ομάδα του με σοβαρό λάθος. Στο 93΄συγκεκριμένα ο Νορβηγός γκολκίπερ δεν έδιωξε πειστικά τη μπάλα σε μακρινό σουτ του Ρότζερς, με τον Μπέλιγχαμ να καιροφυλαχτεί στην περιοχή και να γυρίζει το ματς με τελείωμα από κοντά.

Με την ψυχολογία πλέον στα ύψη, οι Άγγλοι κέρδισαν πέναλτι στο 99΄για μαρκάρισμα του Μπομπ πάνω στον Σπενς, όμως ο Τουρπέν ανακάλεσε την απόφασή του ύστερα από νέα παρέμβαση του VAR. Λίγη σημασία πάντως είχε, μιας και ήταν εμφανές πως οι Βίκινγκς είχαν ξεμείνει από δυνάμεις. Η αλλαγή του Χάαλαντ στο 106΄κατέληξε με κούνημα λευκής σημαίας, με το τελικό 2-1 να θέτει τέλος στο παραμύθι των Νορβηγών και να στέλνει την Αγγλία ξανά σε ημιτελικά Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2018.

Νορβηγία (Στόλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (60΄Άουρσνες), Άγιερ, Χέγκεμ (91΄Όστιγκαρντ), Βόλφε (90΄Πέντερσεν), Μπέργκε, Μπεργκ, Όντεγκααρντ, Σέλντερουπ (68΄Νούσα), Σόρλοτ (68΄Μπομπ), Χάαλαντ (106΄Λάρσεν)

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα (89΄Ρόζτερς), Στόουνς, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (86΄Σπενς), Ράις (46΄Έζε), Άντερσον, Μαντουέκε (46΄Σάκα), Γκόρντον (71΄Τζέιμς), Μπέλιγχαμ (111΄Μπερν), Κέιν

