Ένα υπέροχο γκολ του Άλβαρες άνοιξε τον δρόμο για το 3-1 της Αργεντινής ενάντια στην Ελβετία στην παράταση και την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελβετία έκανε κατάθεση ψυχής απέναντι στην Αργεντινή, παίζοντας με δέκα ποδοσφαιριστές από το 72', εντούτοις ένα απίθανο γκολ του Άλβαρες στην παράταση άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, 3-1, των παγκόσμιων πρωταθλητών και τους έστειλε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου περιμένει η Αγγλία.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Αλμπισελέστε, καθώς στο δέκατο μόλις λεπτό, άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μακ Άλιστερ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μέσι. Το μακρινό σουτ του Σο στο 20' δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Μαρτίνες, ο οποίος πρόλαβε να σταματήσει τον Εμπολό στο 32', με το 1-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Οι ίδιοι παίκτες κοντραρίστηκαν στο 60', με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να σταματά την κεφαλιά του Ελβετού φορ, όπως έπραξε στη σαφώς πιο δύσκολη προσπάθεια του Εντόι πέντε λεπτά αργότερα. Ούτε ο Τζάκα κατάφερε να ανησυχήσει τον Ντίμπου στο 66', εντούτοις δευτερόλεπτα μετά ήρθε εντέλει η ισοφάριση, με υπέροχο συρτό σουτ του Εντόι από πλάγια θέση!

Η χαρά των Ελβετών πάντως κράτησε λίγο, καθώς στο 72', ο Εμπολό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, με την Αλμπισελέστε να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα και να ψάχνει το γκολ της νίκης πριν την παράταση. Μάταια, όπως αποδείχτηκε, με Μακ Άλιστερ (89') και Μέσι (90+2') να είναι άστοχοι και τον Κόμπελ να σταματά τον Μαρτίνες στο 90+8'...

Αναμενόμενα, οι Αργεντίνοι είχαν την υπεροχή στο έξτρα ημίωρο, με τον νεοεισελθόντα Αλμάδα να έχει δύο καλά σουτ (93', 95'), πριν ο Τζάκα απειλήσει από μακριά (99'). Στο 112', ο Κόμπελ είπε όχι στον Μέσι, ωστόσο δευτερόλεπτα αργότερα δεν είχε απάντηση στο καταπληκτικό σουτ του Άλβαρες, που έβαλε στη θέση του οδηγού την ομάδα του, πριν ο Λαουτάρο βάλει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες - Μολίνα (85' Μοντιέλ), Ρομέρο (106' Οταμέντι), Λι. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78' Γκονσάλες) - Παρέδες (110' Λόπες) - Ντε Πολ (85' Λα. Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες (91' Αλμάδα) - Μέσι, Άλβαρες

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια (96' Τζασάρι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (90+5' Κομέρ) - Φρόιλερ (115' Βάργκας), Τζάκα - Ρίντερ (86' Μούχαϊμ), Σο (86' Βίντμερ), Εντόι (86' Αμντουνί) - Εμπολό