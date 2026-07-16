Αγγλία - Αργεντινή: Απαρηγόρητοι Μπέκαμ και Μπέλιγχαμ μετά την ήττα (vid)
Η Αγγλία απογοήτευσε και... πάλι! Τα Τρία Λιοντάρια ηττήθηκαν έχοντας τάσεις... αυτοχειρίας με 2-1 από την Αργεντινή στην Ατλάντα και έμειναν εκτός τελικού. Εκεί, την Κυριακή (19/07, 22:00) Ισπανία και Αλμπισελέστε θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ».
Μετά το τέλος του ημιτελικού, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν απαρηγόρητος, όπως και η παλιά δόξα του αγγλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η στενοχώρια ήταν επίσης έκδηλη και στον υιό Μπέκαμ.
Αμφότεροι δεν μπόρεσαν να κρύψουν την απογοήτευσή τους και η εικόνα μιλά από... μόνη της.
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