Η Αγγλία για μια ακόμη φορά έφτασε στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε και η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των Μπέλιγχαμ και Μπέκαμ.

Η Αγγλία απογοήτευσε και... πάλι! Τα Τρία Λιοντάρια ηττήθηκαν έχοντας τάσεις... αυτοχειρίας με 2-1 από την Αργεντινή στην Ατλάντα και έμειναν εκτός τελικού. Εκεί, την Κυριακή (19/07, 22:00) Ισπανία και Αλμπισελέστε θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ».

Μετά το τέλος του ημιτελικού, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν απαρηγόρητος, όπως και η παλιά δόξα του αγγλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η στενοχώρια ήταν επίσης έκδηλη και στον υιό Μπέκαμ.

Αμφότεροι δεν μπόρεσαν να κρύψουν την απογοήτευσή τους και η εικόνα μιλά από... μόνη της.