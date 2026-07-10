Αζεντίν Ουναΐ και Λιονέλ Μέσι διάγουν βίους παράλληλους στα τελευταία δύο Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς έχουν καταγράψει μερικά εξωπραγματικά στατιστικά.

Το Μαρόκο δεν τα κατάφερε χθες (09/07) απέναντι στη πολυμήχανη Γαλλία, καθώς ηττήθηκε με 2-0 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάρη στα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής εντυπωσιακής πορείας των «Λιονταριών του Άτλαντα» στο Μουντιάλ, ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, πήρε μόνος του την πρόκριση για τους «8» απέναντι στον Καναδά, με τα δύο όμορφα τέρματα που πέτυχε.

Γενικά, ο άλλοτε μέσος του Παναθηναϊκού, έχει καταγράψει εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο φετινό όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, με τα στατιστικά του να εντυπωσιάζουν.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την Opta, ο 26χρόνος διεθνής στα τελευταία δύο τουρνουά μετράει πάνω από 20 επιτυχημένες ντρίμπλες, καθώς και πάνω από 20 κερδισμένα φάουλ.

Το πιο εντυπωσιακό βέβαια απ΄όλα είναι ότι μόνο ένας ακόμη παίκτης έχει καταγράψει αυτά τα νούμερα στις δύο πιο πρόσφατες διοργανώσεις και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι, που στα 39 του χρόνια συνεχίζει να «μαγεύει» με τις εμφανίσεις του.