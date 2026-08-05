Ο Τζιάνι Ινφαντίνο που έχει δει τη δημοτικότητά του να κλονίζεται στην Ευρώπη, στρέφεται προς την Αφρική, καθώς πρότεινε στο Μαρόκο να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030.

Ο Ινφαντίνο πρότεινε στο Μαρόκο να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030! Ο Πρόεδρος της FIFA προσπαθεί να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό, προσεγγίζοντας την πλευρά της Αφρικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το οριστικό ναυάγιο του σχεδίου του ισχυρού άνδρα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ, τον έχει φέρει σε δυσχερή θέση, καθώς σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης του έχει γυρίσει την πλάτη και η καρέκλα του... τρίζει.

Έτσι, ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί να συμμαχήσει με τον αφρικανική ήπειρο, καθώς πρότεινε στο Μαρόκο να φιλοξενήσει τον τελικό της επόμενης μεγαλύτερης γιορτής του αθλήματος. Η διοργάνωση του 2030 θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, με μερικά ματς σε Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή ελέω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του τουρνουά.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, το «Hassan II Stadium» στην Καζαμπλάνκα αριθμεί 115 χιλιάδες θέσεις, προτάθηκε από τον 56χρονο πρόεδρο της FIFA για τη διεξαγωγή του επόμενου τελικού.

Σκοπός είναι η εύρεση κάποιου συμμάχου, αφού η UEFA και η συντριπτική πλειοψηφία των συνομοσπονδιών ανά τον πλανήτη έχουν καταδικάσει και απορρίψει απροκάλυπτα τις προθέσεις του Ινφαντίνο.