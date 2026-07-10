Η Γαλλία υπερκέρασε το εμπόδιο του Μαρόκου με 2-0 με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Μπαπέ... λαμπρός την οδηγεί προς το τέλος του δρόμου! Η Γαλλία κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο με γκολ και ασίστ του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και προκρίθηκε στους «4» του Μουντιάλ 2026. Ο 27χρονος ηγέτης των Μπλε έφτασε τα οκτώ γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπέλλο, πιάνοντας στην κορυφή τον Μέσι. Στο 21-20 υπέρ του Αργεντινού, η μάχη του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στον θεσμό. Ο Ντεμπελέ έφτασε τα πέντε γκολ στο τουρνουά. Οι Τρικολόρ θα περιμένουν τον νικητή του Ισπανία - Βέλγιο για να μάθουν τον αντίπαλό τους στα ημιτελικά.

Μπόνο και... δοκάρι κράτησαν το μηδέν

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογς για τη Γαλλία. Η ομάδα του Ντεσάν έφτασε πολλές μια... ανάσα από το 1-0 αλλά βρήκε απέναντί της τον Μπόνο και το οριζόντιο δοκάρι. Το Μαρόκο ήταν καλά οχυρωμένο στην άμυνά του και αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, χωρίς να φανεί απειλητικό.

Στο πρώτο πεντάλεπτο οι Μπλε έφτασαν κοντά στο γκολ αλλά ο Μπόνο είπε διπλό «όχι» στο σουτ του Μπαπέ και στην κεφαλιά του Ουπαμεκανό. Στη συνέχεια, οι Γάλλοι συνέχισαν ο κρεσέντο ευκαιριών και στο 28' έφτασαν πιο κοντά από ποτέ στο προβάδισμα. Ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι από την ανατροπή του Μαζράουι αλλά ο τερματοφύλακας της Αλ Χιλάλ τον... ψάρωσε και μπλόκαρε την εκτέλεσή του. Ο σταρ της Ρεάλ ήταν εκνευρισμένος, αφού καθυστέρησε να εκτελέσει από την «εσχάτη των ποινών».

Στο 35', ο Ντουέ έκανε φοβερή ατομική προσπάθεια, σούταρε, όμως ο «φύλακας-άγγελος» του Μαρόκου έδιωξε χαμηλά στη γωνία του, κρατώντας το 0-0. Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, οι Τρικολόρ συνέχισαν την ασφυκτική πίεση και έφτασαν κοντά στον... δρόμο προς τα δίχτυα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Ντίνιε σούταρε από μακριά στο 45+2 αλλά η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε εκτός εστίας. Το 0-0 ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Μπαπέ και Ντεμπελέ την έστειλαν στους «4»

Στο δεύτερο μέρος, αμφότερες μπήκαν επιθετικά και το ματς είχε γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Το Μαρόκο βγήκε από την περιοχή του και προσπάθησε να χτίσει κάτι στο επιθετικό κομμάτι. Στο 55', ο Ντουέ σούταρε δυνατά από μακριά αλλά ο Μπόνο δήλωσε και πάλι «παρών».

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας στο ματς, ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε το... αίμα του πίσω για το χαμένο πέναλτι και με έξοχο σουτ από τη μεγάλη περιοχή έγραψε το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά... σέρβιρε το 2-0 στον Ντεμπελέ, ο οποίος μετά από τρομερό σόλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ιδανικό πλασέ.

Έως το τέλος της αναμέτρησης, το Μαρόκο προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς αλλά δεν τα κατάφερε. Το 2-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η Γαλλία προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα περιμένει τον νικητή του Ισπανία - Βέλγιο.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (Γκουστό 87'), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ (Ζαϊρ-Εμερί 71'), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (Μπαρκολά 78'), Μπαπέ (Ματετά 77')

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ισσά, Μαζράουι, Σαλάχ-Εντίν (Ελ-Ουάχντι 74'), Μπουαντί (Άμραμπατ 62'), Ελ Αϊναουί, Ουναΐ, Τάλμπι (Σμπάι 85'), Ελ Κανούς (Ραχίμι 62'), Ντίαθ (Γιασίν 74')