Ο Σοφιάν Άμραμπατ ανακοίνωσε πως δεν θα παίξει ξανά στην εθνική ομάδα του Μαρόκου όσο είναι προπονητής ο Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Την απόφαση να απέχει, για την ώρα, από την εθνική ομάδα του Μαρόκου ανακοίνωσε μέσω social media o Σοφιάν Άμραμπατ. Ο 30χρονος μέσος, που πήρε φέτος μεταγραφή στον Άγιαξ, ξεκαθάρισε ότι δεν αποσύρεται από την εθνική αλλά δεν προτίθεται να παίξει ξανά υπό τις οδηγίες του Μοχάμεντ Ουαχμπί!

«Δεν αισθάνομαι σε θέση να συνεχίσω να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα υπό τον νυν προπονητή. Ως εκ τούτου, θέτω τον εαυτό μου εκτός επιλογών για την εθνική ομάδα όσο εκείνος παραμένει στη θέση του», αναφέρει μεταξύ άλλων ο έμπειρος χαφ, που δεν αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Ο Ουαχμπί βρίσκεται στον πάγκο των Λιονταριών του Άτλαντα από τον Μάρτιο, όταν αντικατέστησε τον Βαλίντ Ρεγκραγκί, με τις αιτίες για τη ρήξη με τον Άμραμπατ να συνδέονται πιθανότατα με δηλώσεις που είχε κάνει ο αδερφός του και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Νόρντιν, περί δυσαρέσκειας του Σοφιάν για τη συνεργασία του με τον 50χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό. «Αν ο Σοφιάν είχε πρόβλημα μαζί μου, θα ερχόταν να μου το πει», είχε σχολιάσει σχετικά τότε ο Ουαχμπί.

Αναλυτικά:

Το να εκπροσωπώ το Μαρόκο ήταν η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου. Από την πρώτη μου κλήση στην εθνική ομάδα, πριν από δώδεκα χρόνια, έχω δώσει τα πάντα για τη χώρα μου και έχω φορέσει με υπερηφάνεια τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Η αγάπη μου για το Μαρόκο και για όλα όσα σημαίνει αυτή η ομάδα για μένα δεν θα αλλάξει ποτέ.



Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά δεν αισθάνομαι σε θέση να συνεχίσω να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα υπό τον νυν προπονητή. Ως εκ τούτου, θέτω τον εαυτό μου εκτός επιλογών για την εθνική ομάδα όσο εκείνος παραμένει στη θέση του.



Από σεβασμό προς την εθνική ομάδα και όλους τους εμπλεκόμενους, προτιμώ να κρατήσω ιδιωτικούς τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Δεν αποσύρομαι από το διεθνές ποδόσφαιρο και δεν κλείνω την πόρτα στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσω ξανά το Μαρόκο.



Στους συμπαίκτες μου, στους αδελφούς μου και σε όλο το επιτελείο, εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα παραμείνω ο μεγαλύτερος οπαδός της ομάδας, στηρίζοντάς σας με το ίδιο πάθος που πάντα έδειχνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.



Ευχαριστώ τους Μαροκινούς φιλάθλους για την αγάπη και τη στήριξή σας. Είτε βρίσκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο είτε σας υποστηρίζω από την εξέδρα, η αγάπη μου για τη χώρα μου θα παραμένει πάντα η ίδια.