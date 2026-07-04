Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Αζεντίν Ουναΐ ενάντια στον Καναδά, μπήκε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό μουντιαλικό κλαμπ.

Το 2022 μας συστήθηκε για τα καλά στα γήπεδα του Κατάρ. Φέτος, ο Αζεντίν Ουναΐ μπήκε εκ νέου σε... beast mode και με δύο τέρματα, οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη επί του Καναδά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός μπήκε σε ένα κλειστό μουντιαλικό κλαμπ, όντως μόλις ο τρίτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει δις σε αγώνα νοκ άουτ στο Μουντιάλ.

Πρώτος, το είχε πράξει ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, που το 1990, πέτυχε και τα δύο γκολ του Καμερούν στο 2-1 επί της Κολομβίας για τη φάση των «16». Δώδεκα χρόνια μετά, ήταν η σειρά του Ανρί Καμαρά να το κάνει, με τον μετέπειτα φορ του Ατρομήτου, του Παναιτωλικού, της Καλλονής, της Λαμίας, του Απόλλωνα Σμύρνης, του Ιωνικού και του Φωστήρα να σημειώνει αμφότερα τέρματα της Σενεγάλης στο 2-1 με τη Σουηδία, για τον ίδιο γύρο.