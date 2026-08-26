Ο νέος χαφ του Παναθηναϊκού, Ιμράν Λούζα, είχε συνυπάρξει με τον Αζεντίν Ουναΐ στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και έκανε δικό του τον Ιμράν Λούζα, με τον Μαροκινό χαφ να ενισχύει τη μεσαία γραμμή των Πρασίνων, φέρνοντας εμπειρία από τα αγγλικά και γαλλικά γήπεδα.

Μάλιστα, ο 27χρονος χαφ έχει συνυπάρξει στο παρελθόν συμπαίκτης, όχι σε σύλλογο αλλά σε εθνική ομάδα, με τον Αζεντίν Ουναΐ. Αυτό είχε συμβεί σε δύο περιπτώσεις, το 2022 και το 2023, με τους δύο Μαροκινούς να είναι βασικοί στο 1-0 των Λιονταριών του Άτλαντα ενάντια στην Γκάνα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του '22.

Τον Μάρτιο του '23 δε, ο Ουναΐ ήταν βασικός στο φιλικό 2-1 ενάντια στη Βραζιλία, με τον Λούζα να περνάει στην αναμέτρηση ως αλλαγή στο 64ο λεπτό. Σημειώνεται ότι ο 27χρονος μέσος έχει συνολικά 15 διεθνείς συμμετοχές, κυρίως μεταξύ 2021 και 2023, πριν επιστρέψει τον Μάιο σε φιλικό με το Μπουρουντί - στο οποίο ο Ουναΐ ήταν εκτός αποστολής.