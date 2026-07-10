Ο Ίσα Ντιόπ κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον Ντεμπελέ, ωστόσο δεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Ποιος ο λόγος.

Στο... παρελθόν ανήκει πλέον ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο, με τους Τρικολόρ να παίρνουν την πρόκριση με 2-0, χάρη στα γκολ των Κιλιάν Μπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης που έγινε αναγκαστική αλλαγή αλλά εξήγησε πως ένιωσε απλώς ενοχλήσεις έφτασε τα 8 γκολ στο τουρνουά (όσα και ο Μέσι) και ξεχώρισε, ενώ ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» τα 5, με τους δυο τους να συνθέτουν ένα «καυτό» δίδυμο.

Ωστόσο, ο winger της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε... εμμέσως πρωταγωνιστής σε ένα ενδιαφέρον σκηνικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του VAR για το πέναλτι πάνω στον Μπαπέ από τον Μαζράουι, ο Ίσα Ντιόπ πλησίασε τον Ντεμπελέ που κρατούσε την μπάλα και κάτι του ψιθύρισε, καλύπτοντας το στόμα του, ενώ στη συνέχεια τον αγκάλιασε.

Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επιφέρει αποβολή για τον Μαροκινό, βάσει του νέου κανονισμού, όπως συνέβη νωρίτερα στη διοργάνωση με τους Αλμιρόν (Παραγουάη) και Ινκαπιέ (Εκουαδόρ). Ωστόσο η διαφορά είναι η εξής: η κόκκινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται όταν ο ποδοσφαιριστής που καλύπτει το στόμα κινείται και μιλάει με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο στον αντίπαλο, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν έγινε με τους Ντιόπ και Ντεμπελέ.