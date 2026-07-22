Μουντιάλ 2038: Γαλλία και Γερμανία ενδιαφέρονται για το τουρνουά

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2038: Γαλλία και Γερμανία ενδιαφέρονται για το τουρνουά
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Δημοσίευμα της Parisien αναφέρει πως Γαλλία και Γερμανία ενδιαφέρονται να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038.

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις μερικά 24ωρα από την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, εντούτοις ήδη υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται πυρετωδώς για εκείνο του... 2038! Όπως αναφέρει η Parisien, Γαλλία και Γερμανία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν το τουρνουά, το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ πιθανό να περιλαμβάνει τουλάχιστον 64 ομάδες...

Με τις χώρες που συμμετέχουν να αυξάνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τους αγώνες του τουρνουά, έτσι η συνεργασία δύο ή και παραπάνω κρατών, όπως ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά φέτος και Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μαρόκου το 2030, φαντάζει ολοένα και πιο απαραίτητη.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το 2034, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε μία μόνο χώρα και συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία. Για το '38 δε, ενδιαφέρον έχουν ήδη εκδηλώσει και οι Αμερικανοί, δια στόματος Άντριου Τζουλιάνι...

@Photo credits: Associated Press

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