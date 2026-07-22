Μουντιάλ 2026: Η κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης
Τρεις ημέρες μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA δημοσίευσε τις επιλογές των οπαδών για την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.
Παραδόξως, τη μερίδα του λέοντος δεν την έχει η νικήτρια Ισπανία, με τρεις εκπροσώπους, καθώς τόσους έχει και η Γαλλία. Δύο παίκτες βρίσκουμε από την Αργεντινή, ενώ από έναν έχουν η Αγγλία, η Νορβηγία και το... Πράσινο Ακρωτήρι, με τον γερόλυκο Βοζίνια να παίρνει την πρωτιά!
Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα
Τερματοφύλακας: Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι)
Αμυντικοί: Πόρο (Ισπανία), Μαρτίνες (Αργεντινή), Ουπαμεκανό (Γαλλία), Κουκουρέγια (Ισπανία)
Μέσοι: Ρόδρι (Ισπανία), Ολίσε (Γαλλία), Μπέλιγχαμ (Αγγλία)
Επιθετικοί: Μέσι (Αργεντινή), Χάαλαντ (Νορβηγία), Μπαπέ (Γαλλία)
Your FIFA Dream XI is here ⭐— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
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