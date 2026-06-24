Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ γλίτωσε την αποβολή στο ματς της Αγγλίας με την Γκάνα (0-0, 23/6), παρότι υπάρχει αλλαγή κανονισμού για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Τυχερός φαίνεται πως στάθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κατά τη διάρκεια της «λευκής» ισοπαλίας της Αγγλίας με τη Γκάνα, για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αναδείχθηκε και Man of the Match στο φινάλε, έκανε μια ενέργεια που βάσει των νέων κανονισμών της FIFA, τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα, ωστόσο τη... σκαπούλαρε. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο τηλεοπτικός φακός τον «έπιασε» να μιλάει με τον Τζόρνταν Αγιού, έχοντας όμως το στόμα του καλυμμένο, κάτι που πλέον απαγορεύεται.

Ο εν λόγω κανονισμός εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο, μετά το περιστατικό ανάμεσα σε Πρεστιάνι και Βινίσιους Τζούνιορ για το Champions League, το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης αποβλήθηκε για τον ίδιο λόγο, ωστόσο ο Μπέλινγκχαμ μάλλον στάθηκε τυχερός.