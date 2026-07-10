Ο Κιλιάν Μπαπέ σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του.

Με τον Κιλιάν Μπαπέ -ξανά- πρωταγωνιστή, αφού άνοιξε το σκορ στο 60ο λεπτό και έκανε... άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ.

Ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα 8 γκολ στο τουρνουά και σε συνδυασμό με τις τρεις τελικές πάσες που έχει, απειλεί ένα σπουδαίο ρεκόρ που κρατάει ο Γκερντ Μίλερ από το 1970. Ωστόσο, προς το φινάλε της αναμέτρησης, ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε να γίνει αλλαγή, προκαλώντας φυσικά ανησυχία στο τιμ και τους φίλους των Τρικολόρ.

Βέβαια, μετά το φινάλε του αγώνα, ο ίδιος σε δηλώσεις του φρόντισε να καθησυχάσει άπαντες. Τόνισε πως ένιωσε μια ενόχληση στον αστράγαλο, όμως είναι καλά, ουσιαστικά δίνοντας τέλος στα όποια σενάρια τον ήθελαν αμφίβολο για τον ημιτελικό κόντρα σε Ισπανία ή Βέλγιο.