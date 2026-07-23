Μουντιάλ 2026: Οι αλλαγές στη χρηματιστηριακή αξία των παικτών
Το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, οι ποδοσφαιριστές κάνουν ολιγοήμερες διακοπές και η νέα σεζόν (2026-2027) είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον αμείωτο στις κορυφαίες λίγκες του πλανήτη και φυσικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Αρκετοί παίκτες ξεχώρισαν στη διοργάνωση της Βορείου Αμερικής, ενώ οι κορυφαίοι απέδειξαν γιατί έχουν αυτό τον χαρακτηρισμό. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία πολλών ανέβηκε μετά τις εμφανίσεις τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.
Σύμφωνα με άρθρο της Marca, που επικαλείται το Transfermarkt, το «κόστος» απόκτησης των Λαμίν Γιαμάλ και Έρλινγκ Χάαλαντ αυξήθηκε κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, με αμφότερους να βρίσκονται πάνω από τα 200 εκατομμύρια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Σε αυτό το ποσό (σσ 200 εκατ.) βρίσκουμε και το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ.
Αναλυτικά οι 25 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές μετά το Μουντιάλ:
- Έρλινγκ Χάαλαντ - 220 εκατ. ευρώ
- Λαμίν Γιαμάλ - 220 εκατ. ευρώ
- Κιλιάν Μπαπέ - 200 εκατ. ευρώ
- Μάικλ Ολίσε - 170 εκατ. ευρώ
- Τζουντ Μπέλινγκχαμ - 160 εκατ. ευρώ
- Πέδρι - 150 εκατ. ευρώ
- Βινίσιους Τζούνιορ - 140 εκατ. ευρώ
- Βιτίνια - 140 εκατ. ευρώ
- Κβίτσα Κβαρατσχέλια - 140 εκατ. ευρώ
- Ζοάο Νέβες - 140 εκατ. ευρώ
- Ντέκλαν Ράις - 120 εκατ. ευρώ
- Χουλιάν Άλβαρες - 120 εκατ. ευρώ
- Ντεσιρέ Ντουέ - 120 εκατ. ευρώ
- Μπουκάγιο Σάκα - 110 εκατ. ευρώ
- Μόργκαν Ρότζερς - 110 εκατ. ευρώ
- Έλιοτ Άντερσον - 110 εκατ. ευρώ
- Ουσμάν Ντεμπελέ - 100 εκατ. ευρώ
- Ντομινίκ Σομποσλάι - 100 εκατ. ευρώ
- Ουίλιαμ Σαλιμπά - 100 εκατ. ευρώ
- Κόουλ Πάλμερ - 100 εκατ. ευρώ
- Τζαμάλ Μουσιάλα - 100 εκατ. ευρώ
- Φλόριαν Βιρτζ - 100 εκατ. ευρώ
- Φερμίν Λόπεθ - 100 εκατ. ευρώ
- Έντσο Φερνάντες - 100 εκατ. ευρώ
- Μοίσες Καϊσέδο - 100 εκατ. ευρώ
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