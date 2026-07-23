Η Marca παρουσίασε σε άρθρο της τη χρηματιστηριακή αξία των ακριβότερων παικτών του πλανήτη, μετά το τέλος του Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, οι ποδοσφαιριστές κάνουν ολιγοήμερες διακοπές και η νέα σεζόν (2026-2027) είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον αμείωτο στις κορυφαίες λίγκες του πλανήτη και φυσικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αρκετοί παίκτες ξεχώρισαν στη διοργάνωση της Βορείου Αμερικής, ενώ οι κορυφαίοι απέδειξαν γιατί έχουν αυτό τον χαρακτηρισμό. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία πολλών ανέβηκε μετά τις εμφανίσεις τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Σύμφωνα με άρθρο της Marca, που επικαλείται το Transfermarkt, το «κόστος» απόκτησης των Λαμίν Γιαμάλ και Έρλινγκ Χάαλαντ αυξήθηκε κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, με αμφότερους να βρίσκονται πάνω από τα 200 εκατομμύρια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Σε αυτό το ποσό (σσ 200 εκατ.) βρίσκουμε και το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ.

Αναλυτικά οι 25 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές μετά το Μουντιάλ: