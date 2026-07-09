Νεϊμάρ: Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο!

Νεϊμάρ: Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με πολλαπλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση!

Πιο ορατό από ποτέ είναι πλέον το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να «κρεμάσει» οριστικά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, σε ηλικία μόλις 34 ετών!

Ο άσος της Εθνικής Βραζιλίας που είπε «αντίο» στο διεθνές ποδόσφαιρο την περασμένη Κυριακή (5/7) στην ήττα-αποκλεισμό της Σελεσάο από το Μουντιάλ (2-1 από τη Νορβηγία), σκοράροντας μάλιστα με πέναλτι και φτάνοντας τα 80 γκολ με το εθνόσημο, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του.

Όπως αναφέρουν αρκετά διεθνή ΜΜΕ, ο Νέι βρίσκεται αυτό το διάστημα για διακοπές και εξετάζει το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, με τα πιθανά σενάρια να είναι τρία. Ποια είναι αυτά; Επιστροφή στην αγαπημένη του Σάντος, η οποία ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν το... επιθυμεί.

Δείτε Επίσης

Νεϊμάρ: Επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας
image

Δεύτερο, το να υπογράψει σε κάποιον σύλλογο όπου δεν θα υπάρχει αρκετή πίεση, ίσως φωτογραφίζοντας έτσι το MLS και τρίτο, να πει οριστικά «αντίο» στο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική απόφαση, ωστόσο το γεγονός πως εξετάζει την απόσυρσή του λέει πολλά, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως είναι πολύ κουρασμένος ψυχολογικά.

 
@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα