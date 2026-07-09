World Cup MVP powered by Interwetten: Ο Μπέλιγχαμ και ο νέος θρύλος του Αζτέκα

Σαράντα χρόνια μετά τον θρύλο του Ντιέγο Μαραντόνα στο «Αζτέκα», ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έγραψε τον δικό του μύθο για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο του «It's coming home».

Οι προβολείς άναψαν και πάλι για χάρη του. Για μια παράσταση που κράτησε ζωντανή την Αργεντινή. Σε ένα σημείο όπου όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Λιονέλ Μέσι ακολούθησε το παράδειγμα των... Νορβηγών και τράβηξε πάλι κουπί για την Αλμπισελέστε ώστε να την οδηγήσει στην ανατροπή του Μουντιάλ επί της Αιγύπτου και παράλληλα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μέσι ωστόσο δεν ήταν ο μοναδικός που θύμισε... Μαραντόνα στη φάση των «16» του Μουντιάλ. Λίγα βράδια νωρίτερα άλλωστε, ένας 23χρονος Άγγλος μέσος κατέγραψε αριθμούς που είχαν να εμφανιστούν στη διοργάνωση, από εκείνη τη θρυλική μέρα του 1986 όπου ο Μαραντόνα διέλυσε το Βέλγιο για να οδηγήσει την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό! Το όνομά του; Τζουντ Μπέλιγχαμ! Και η εμφάνισή του κόντρα στο Μεξικό έκανε όλη την Αγγλία να παραμιλά!

Για χάρη της ποικιλίας και με δεδομένο πως ο Μέσι είχε ήδη την... τιμή να βρεθεί στη σχετική κατηγορία (όπως αντίστοιχα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ), ο τίτλος του World Cup MVP powered by Interwetten θα αποδοθεί στον Άγγλο για τη φάση των «16» και την εξωφρενική του εμφάνιση που έδωσε.... το φιλί της ζωής στο περιβόητο «It΄s coming home» .

Η μέρα που ο Μαραντόνα περπάτησε ξανά στο Αζτέκα

Ήταν 26 Ιουνίου του 1986 όταν 116 χιλιάδες πιστοί παρευρέθηκαν στον «Αζτέκα» για να δουν από κοντά ακόμα ένα θαύμα από τα πόδια του Μαραντόνα. Ο ενθουσιασμός ήταν σε κορύφωση μετά τα όργια του Ντιέγο απέναντι στην Αγγλία και ο θρύλος της Αλμπισελέστε δεν απογοήτευσε ούτε στον ημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο. Χάρη σε ακόμα μια μνημειώδη παράσταση οδήγησε την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ντιέγο είχε ολοκληρώσει εμφάνιση με δυο γκολ, οκτώ επιτυχημένες ντρίμπλες, δέκα κερδισμένες μονομαχίες και τρία σουτ εντός εστίας στη νίκη με 2-0 επί των Βέλγων.

Και για να πετύχει κάποιος αντίστοιχη εμφάνιση σε νοκ-άουτ γύρο Παγκοσμίου Κυπέλλου έπρεπε να περάσουν 40 ολόκληρα χρόνια. Ώσπου τη μέρα, όπου ο Ντιέγο περπάτησε ξανά στο «Αζτέκα» με το κορμί ενός 23χρονου Άγγλου από το Μπέρμιγχαμ... Σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κατέγραψε ίδια νούμερα με τον Αργεντινό στο θρυλικό γήπεδο του Μεξικού και βάδισε στα χνάρια του για να οδηγήσει την Αγγλία στην πρόκριση.

1986 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham scored twice, had three shots on target, made eight dribbles and won 10 duels last night.



He was the first player to produce all of those numbers in a FIFA World Cup knockout match since 🇦🇷 Diego Maradona in the 1986 semi-final vs Belgium.



Footsteps. pic.twitter.com/kExN9OftJv July 6, 2026

Ο Άγγλος μέσος χτύπησε δυο φορές μέσα σε δευτερόλεπτα από θέση κρυφού κυνηγού για να δώσει προβάδισμα με διαφορά δυο γκολ για τα Τρία Λιοντάρια, το οποίο δεν ανατράπηκε ποτέ παρά την προσπάθεια του Μεξικού να επιστρέψει στον αγώνα. Τα δυο γκολ του μέσου της Ρεάλ ωστόσο αποτέλεσαν απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Και η παρουσία του στο γήπεδο πρόσφερε πολλά περισσότερα για την ομάδα του Τόμας Τούχελ...

Ο απόλυτος χαφ στα χνάρια του Ζιντάν

«Είδατε τον Τζουντ χθες το βράδυ... Θυμάμαι τον είχα συγκρίνει στο παρελθόν με τον Ζιντάν. Ίσως τότε να ακούστηκε λίγο υπερβολικό, όμως μετά από όσα έκανε στο χθεσινό παιχνίδι, είναι πραγματικά απίστευτος» παραδέχθηκε ο άλλοτε αρχηγός των Τριών Λιονταριών, Τζον Τέρι. Μέρες αργότερα και ακόμα στην Αγγλία παραμιλούν για μια εμφάνιση που έχει όλα τα φόντα για να χαραχθεί στο χρόνο.

John Terry compares Jude Bellingham to Zinedine Zidane after England's World Cup win.



Terry: "You see Jude last night... I compared him to Zidane. I was maybe a little bit ambitious, but looking at that game last night and what he's doing is unbelievable."



Piers Morgan: "The… pic.twitter.com/xYiqiDzgYk July 8, 2026

Ύστερα από μια δύσκολη σεζόν στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Ρεάλ, ο Μπέλιγχαμ θύμισε ξανά στον κόσμο τον λόγο που πολλοί έσπευσαν να τον συγκρίνουν από νεαρή ηλικία με τον Ζιζού. Μπορεί στα χαρτιά άλλωστε να έπαιζε σε ρόλο δεκαριού, πίσω από τον προωθημένο Κέιν, όμως έκανε τα πάντα στο γήπεδο κόντρα στους Μεξικανούς. Δυο γκολ από κινήσεις κρυφού φορ, κρατήματα μπάλας ανάμεσα στις σφικτές γραμμές του Μεξικού, απελευθέρωση και ανακύκλωση κατοχής στο αντίπαλο μισό του γηπέδου.

Και την ίδια ώρα στο τερέν της Αγγλίας... αλληλοκαλύψεις, κερδισμένες μονομαχίες, τρεξίματα κι ένα σωτήριο τάκλιν μπροστά από την εστία του Πίκφορντ που απέτρεψε ένα φαινομενικά σίγουρο γκολ των Μεξικανών. Μετά το φινάλε του αγώνα και την αγχωτική νίκη των Άγγλων με 3-2, ο εκφωνητής του BBC σχολίασε πως ο Μπέλιγχαμ «έτυχε υποδοχής ήρωα από τους συμπαίκτες του». «Και δικαιολογημένα» απάντησε με αφοπλιστικό τόνο ο Άλαν Σίρερ.

Μπροστά τους άλλωστε, άπαντες στο Νησί αντίκρισαν μια ακόμα απόδειξη για ελπίδα. Κι ένα ακόμα πρόσωπο μετά τον Χάρι Κέιν, πάνω στο οποίο μπορούν να ποντάρουν για την επιστροφή της κούπας στα δικά τους χώματα...

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!