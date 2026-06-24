World Cup MVP powered by Interwetten: Έρλινγκ Χάαλαντ, ο «Terminator» του Μουντιάλ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ οδήγησε τη Νορβηγία σε μια ιστορική πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ από τη 2η αγωνιστική κόντρα στη Σενεγάλη και σαν άλλος Βίκινγκ... κατακτάει ξανά τη Βόρεια Αμερική.

Η αυλαία έπεσε στη δεύτερη «στροφή» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτή τη φορά η επιλογή για τον MVP ήταν πολύ πιο δύσκολη. Οι πρωταγωνιστές άλλωστε ήταν πολλοί και οι αποδόσεις τους στο γήπεδο εντυπωσιακές. Ο Μέσι για παράδειγμα συνέχισε από εκεί που έμεινε στην πρεμιέρα και με δυο γκολ κόντρα στην Αυστρία κάθισε αναπαυτικά στον θρόνο των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Την ίδια ώρα, ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε νέα ντοπιέτα κόντρα στο Ιράκ και κυνηγάει με μανία τον Αργεντινό για την πρώτη θέση. Μέρες αργότερα ο Κριστιάνο ξεμπούκωσε κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και ανάγκασε μέχρι και τα βραβεία Γκίνες να αναρτήσουν μια λίστα με τα ρεκόρ που έσπασε. Ακόμα και οι Ουντάβ με Σαλάχ έχουν λόγο για τον τίτλο του World Cup MVP powered by Interwetten, μιας και ήταν καθοριστικοί πίσω από τις νίκες της Γερμανίας και της Αιγύπτου αντίστοιχα.

Most FIFA World Cups scored in by a player - 6 by Cristiano Ronaldo



Suiiiiii 🐐 — Guinness World Records (@GWR) June 23, 2026

Κάθε επιλογή από τις παραπάνω είναι απόλυτα αποδεκτή. Αλλά για τη δεύτερη αγωνιστική, προκρίνεται η περίπτωση του... εξολοθρευτή: το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος οδήγησε τη Νορβηγία στα νοκ-άουτ για πρώτη φορά από το 1998!

Ρομπότ ή Βίκινγκ;

Από την πρώτη στιγμή που έκανε το ξεπέταγμα με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ ήταν δύσκολο να τον ψυχολογήσεις. Από τη μια πλευρά μεν, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να παρουσιαστεί ως ένας σύγχρονος Βίκινγκ, έτοιμος να κατακτήσει ξανά στο Μουντιάλ τα παράκτια της Βόρειας Αμερικής, όμως την ίδια ώρα το παρουσιαστικό του του μοιάζει κάπως... αποστειρωμένο. «Μεταλλικό», άοσμο, κυνικό. Κι οι εξισώσεις με τον «Terminator» της ομώνυμης ταινίας βρίσκουν απόλυτο πάτημα.

Όπως απέδειξε άλλωστε κι απέναντι στη Σενεγάλη, ο Χάαλαντ είναι ένας φονικός killer. Ένα κλασικό φορ περιοχής με το μυαλό συνεχώς στο «κυνήγι». Δεν τον ενδιαφέρει άλλωστε να έχει τη μπάλα στα πόδια. Το μόνο που θέλει είναι να τη στείλει στο πλεκτό. Μάλιστα μετά το πέρας των πρώτων δυο αγωνιστικών της φάσης των ομίλων έχει καταγράψει τις λιγότερες επαφές συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή με παρόμοια αγωνιστικά λεπτά. Νούμερα που για πολλούς θα ήταν καταδικαστικά. Για εκείνον ωστόσο, έχει λίγη σημασία. Το μόνο που μετράει είναι το γκολ!

42 - Erling Haaland has had the fewest touches of any player to play the full 90 minutes in both group games so far (42).



24% of his touches have seen him have a shot (10) and he has accumulated the most xG of any player (2.68).



Efficient. pic.twitter.com/K0wWxHnZ66 — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Απέναντι στη Σενεγάλη, η Νορβηγία αναζητούσε έναν ηγέτη για να κάνει το άλμα για τα νοκ-άουτ. Το ματς με τους Σενεγαλέζους άλλωστε ήταν «τελικός» για τους Σκανδιναβούς, ιδίως από τη στιγμή που την τελευταία αγωνιστική παίζουν με τη Γαλλία των Μπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ. Η νίκη ήταν μονόδρομος αν ήθελαν να μην μπλέξουν σε περιπέτειες και ο Χάαλαντ τους πήρε από το χεράκι.

Δυο γκολ με κλασικές κινήσεις φορ για να φτάσει τα τέσσερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όσα δεν πέτυχε ποτέ κανείς στο παρελθόν με τη φανέλα της Νορβηγίας. Κι όλα αυτά στα πρώτα δυο ματς της καριέρας του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Μόλις πέντε παίκτες στο παρελθόν είχαν καταφέρει να σκοράρουν σε διαδοχικές αναμετρήσεις σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι το έκανε να μοιάζει με παιχνίδι, ως «πρωτάρης» στη διοργάνωση. Κι αυτός είναι και ο λόγος που τον κάνει να ξεχωρίζει.

6 - Erling Haaland is the sixth player to score multiple goals in each of his first two FIFA World Cup appearances:



1930 🇦🇷 Guillermo Stabile (first 3)

1954 🇭🇺 Sándor Kocsis (first 4)

1958 🇫🇷 Just Fontaine

1974 🇵🇱 Grzegorz Lato

2018 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

2026 🇳🇴 Erling Haaland



Arrival. pic.twitter.com/baX4hfG3Jr — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

«Είναι πιο εύκολο να σκοράρεις με τη Γαλλία ή την Αργεντινή»

Πέρα άλλωστε από τη βαρύτητα του αγώνα, ο Χάαλαντ διαφοροποιήθηκε λίγο παραπάνω από τον ανταγωνισμό και λόγω της φανέλας που φοράει. Όπως τα εξήγησε καλύτερα κι ο προπονητής του, Στάλε Σολμπάκεν, είναι άλλο πράγμα να σκοράρεις με την Αργεντινή και τη Γαλλία κι άλλο να κουβαλάς τους Σκανδιναβούς προς τα νοκ-άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σήμερα ο Χάαλαντ έχασε ένα τετ α τετ και θα μπορούσε μάλιστα να είχε πετύχει ακόμη και τέσσερα γκολ. Τον κατακρίνω; Όχι! Εννοώ ότι είναι ο καλύτερος σέντερ φορ. Απλώς δεν αγωνίζεται με τη Γαλλία ή την Αργεντινή. Σκοράρει για τη Νορβηγία. Έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ, με δύο ντοπιέτες (σ.σ δύο γκολ σε έναν αγώνα) στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Είναι πιο εύκολο να κατακτήσεις το Χρυσό Παπούτσι όταν αγωνίζεσαι με τη Γαλλία ή την Αργεντινή, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στον Έρλινγκ περισσότερους αγώνες και μεγαλύτερη υποστήριξη και στα επόμενα παιχνίδια. Είναι σε εξαιρετική φόρμα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορεί να σκοράρει στο υψηλότερο επίπεδο» ήταν τα λόγια που επέλεξε για να αποθεώσει τον ποδοσφαιριστή του, σε μια προσπάθεια να τον «κουρδίσει» και για τη συνέχεια.

Για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Γαλλία βέβαια, ο Νορβηγός φόρεσε το «προσωπείο» του. Το έπαιξε αδιάφορος για ένα ραντεβού απέναντι σε μια ομάδα η οποία «πιθανότατα θα κατακτήσει το τουρνουά» κατά τον ίδιο. Η δίψα του κυνηγού ωστόσο δεν υποχωρεί ποτέ. Και ιδίως τα μεγάλα θηράματα αποτελούν συχνά και τις μεγαλύτερες προκλήσεις...

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!