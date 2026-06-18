World Cup MVP powered by Interwetten: Υπόκλιση στον Μέσι των ρεκόρ

Ο Λιονέλ Μέσι έδειξε άγριες διαθέσεις στην πρεμιέρα του Μουντιάλ κι άφησε άπαντες πίσω του για τον τίτλο του World Cup MVP της 1ης αγωνιστικής, powered by Interwetten!

«Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών» παραδέχθηκε ο Ρονάλντο. Κι όταν το Φαινόμενο μιλάει, οι υπόλοιποι σιωπούν. Ο Βραζιλιάνος υποκλίθηκε μαζί με τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό πλανήτη στα μαγικά του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όσο κι αν μόχθησαν άλλωστε οι υπόλοιποι σταρ για να ξεφύγουν από τη σκιά του, η μαγνητική εμφάνιση και το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ κόντρα στην Αλγερία ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Μπαπέ μπορεί να πάλεψε με τα δικά του ρεκόρ, οι Χάαλαντ - Κέιν να σκόραραν ξανά με το «κιλό», ακόμα κι ο Μαροκινός χαφ, Αγιούμπ Μπουαντί, έθεσε υποψηφιότητα για τον κορυφαίο της πρεμιέρας.

Ο τίτλος ωστόσο του World Cup MVP powered by Interwetten για την 1η αγωνιστική των ομίλων αξίζει δικαιωματικά στον Λιονέλ Μέσι! Πολλοί αναρωτιόντουσαν αν ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι, εκείνος που έχει χαθεί από τα δρώμενα της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι ο ίδιος με τον μύθο που απολαύσαμε για 15 χρόνια. Οι απαντήσεις δόθηκαν κιόλας από την πρεμιέρα...

All-time top scorer in World Cup history (16). Lionel Messi 🐐⚽️🏆🌎 pic.twitter.com/fC20XpFyMv June 17, 2026

Μια βραδιά, έξι ρεκόρ

Δυο σουτάρες με το αριστερό έξω από την περιοχή ως σήμα κατατεθέν κι ένα πλασέ από κοντά με το δεξί. Τρεις φορές χτύπησε, αρκετές για να εξαφανίσει κάθε αμφιβολία. Και μαζί με τη μαγική εμφάνιση ακολούθησε μια σειρά από ρεκόρ. Από την εποχή την ανυποληψίας, ο Μέσι είναι πλέον ο απόλυτος βασιλιάς των Μουντιάλ.

«Kαι ο Μέσι, και ο Μπαπέ, θα φτάσουν μακριά και αυτό είναι ΟΚ. Το ρεκόρ θα έσπαγε κάποτε. Αν συμβεί, θα ήθελα να το κάνει ο Μέσι, πάντα ήμουν τεράστιος θαυμαστής του, είναι μια ιδιοφυΐα» είχε πει πρόσφατα ο πρώτος σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων, Μίροσλαβ Κλόζε, και ο Αργεντινός του έκανε το χατίρι. Με το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία έφτασε τα 16 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και πλέον μοιράζεται τον τίτλο του πρώτου κανονιού μαζί με τον Γερμανό. Τουλάχιστον προσωρινά, μιας και σύντομα ίσως κάτσει μόνος του αναπαυτικά στο θρόνο.

Football Heritage 🏆 pic.twitter.com/6yrqbSzVMc — World Cup 2026 (@ofootball__) June 17, 2026

Μέσα σε 90 λεπτά αγώνα, ο 39χρονος κατάφερε να ξεπεράσει μερικούς από τους μεγαλύτερος θρύλους του αθλήματος. Ζυστ Φοντέν, Κιλιάν Μπαπέ, Γκερντ Μίλερ, Ρονάλντο. Όλοι τους πλέον, πίσω στη λίστα. Ωστόσο, ο τίτλος του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ αποτέλεσε απλώς την κορυφή του παγόβουνου για τον Αργεντινό θρύλο της Αλμπισελέστε. Κι επειδή... χάσαμε το μέτρημα από τα ρεκόρ που κατέγραψε μέσα σε ένα ματς, τα βάλαμε σε μια σειρά:

Έγινε ο γηραιότερος σκόρερ της Αργεντινής σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που πέτυχε χατ τρικ σε αγώνα Μουντιάλ.

σε αγώνα Μουντιάλ. Πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο

σε Παγκόσμιο Κύπελλο Είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ με 16 γκολ, μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε

μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίστηκε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα

στην ιστορία που αγωνίστηκε Έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα «θύματα» στην ιστορία των Μουντιάλ, έχοντας σκοράρει πλέον απέναντι σε έντεκα ομάδες

«Πέρασα δύσκολα, έκλαψα μετά το πρώτο γκολ»

Όσο μεγαλύτερη η παράσταση, τόσο μεγαλύτερο και το συναισθηματικό φορτίο. Ένα βάσανο που ξεγυμνώθηκε μπροστά στον κόσμο που βρέθηκε στο Κάνσας για να τον παρακολουθήσει από κοντά. Μετά το πρώτο γκολ, ο μάγος από το Ροζάριο λύγισε. «Έκλαψα μετά το 1-0, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη».

La sonrisa de Messi en medio de la ovación.



Está disfrutando un Mundial. 🥹🇦🇷 pic.twitter.com/o1zBhXixj0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Ό,τι κι αν προηγήθηκε, το γήπεδο ήταν ο χώρος για να ξεσπάσει. Η σκηνή του για να μαγέψει. Ο καμβάς του για να ζωγραφίσει. Και η αποστολή του πλέον είναι ξεκάθαρη προς όλους. Δέκα χρόνια μετά την αιφνίδια απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική μετά από μια ακόμα επιτυχία στο Copa America, ο Μέσι απειλεί τον θρόνο του Μαραντόνα. Για ένα στέμμα που ακόμα κι ο ίδιος ο Ντιέγκο θα ήθελε να παραδώσει....

Οι δυο τους άλλωστε θα έδιναν τα πάντα για να δουν την Αργεντινή να στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και ο μάγος από το Ροζάριο έκανε ήδη το πρώτο βήμα για να την κρατήσει στην κορυφή του κόσμου.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!