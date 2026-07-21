Ο Πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, ήταν ιδιαίτερα καυστικός εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο για το... σκάνδαλο Μπαλογκάν και τα hydration breaks, στο απερχόμενο Μουντιάλ.

Έσταξε... φαρμάκι ο Χαβιέρ Τέμπας! Ο Πρόεδρος της La Liga εμφανίστηκε ιδιαίτερα δηκτικός σε δηλώσεις του αναφορικά με το Μουντιάλ, που ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη κατάκτηση της Ισπανίας.

Ο 64χρονος εναντιώθηκε ανοιχτά κατά του Προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Οι δύο πόλοι των αιχμηρών δηλώσεών του ήταν τα διαλείμματα ενυδάτωσης και η διαγραφή της ποινής του Μπαλογκάν πριν το ματς των «16» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βέλγιο. Ο Τέμπας εστίασε σε αυτά τα δύο αλλά δεν σταμάτησε μόνο εκεί, σε μια χειμαρρώδη συνέντευξη, που εξέφρασε όλες του τις αρνητικές σκέψεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που μόλις πέρασε στην ιστορία.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η FIFA κανονίζει τα πράγματα όπως θέλει, για ό,τι θέλει, για τα δικά της συμφέροντα, σίγουρα όχι για το ποδόσφαιρο. Οπότε, αν χρειάζονται ένα διάλειμμα 27 λεπτών, το κάνουν. Τα διαλείμματα για ενυδάτωση είναι ψέμα. Εμείς στη La Liga τα έχουμε, αλλά μόνο όταν κάνει πολύ ζέστη. Τα γήπεδα στο Ντάλας, το Λος Άντζελες και την Ατλάντα είχαν κλιματισμό. Έπρεπε να φορέσω ένα πουλόβερ στις κερκίδες. Ήταν ψέμα, ήταν διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά υπήρξε η υπόθεση Μπαλογκάν. Αυτό που έγινε δείχνει ότι μας κυβερνά ένας θεσμός που κάνει και αποφασίζει τι θέλει όταν θέλει, επιδιώκοντας μόνο τα δικά του συμφέροντα χωρίς να λαμβάνει υπόψη -δεν λέω καν να συμβουλεύεται- το υπόλοιπο ποδόσφαιρο. Και σε πολλές περιπτώσεις, ενεργεί εις βάρος του ποδοσφαίρου».

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό: ήταν τυχεροί επειδή το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετικά θα είχε προκύψει ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε να κοστίσει στον Ινφαντίνο τη θέση του. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες μας για το καλεντάρι και τώρα θέλουν να κάνουν Μουντιάλ με 64 ομάδες. Νομίζω ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει».

«Αλλά έχει την υποστήριξη του συστήματος, των ομοσπονδιών. Δεν υπάρχει υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Κανείς δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα για να χάσει. Αυτό είναι το σύστημα και είναι ελαττωματικό από την πηγή του. Δεν πρέπει να μείνει, αλλά η κατάσταση πραγμάτων διασφαλίζει ότι δεν θα φύγει. Τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Αμερική, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους εναντίον του Ινφαντίνο. Το λένε, αλλά μετά δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η σιωπή ή η συνενοχή».