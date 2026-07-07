Οταν οι ελπίδες στερεύουν, εκεί αναλαμβάνει ο Μέσι, ο σταρ που ορίζει τη μοίρα της Αργεντινής. Με γκολ, ασίστ και... τρέλα, η Αλμπισελέστε ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή (3-2) σοκάροντας την Αίγυπτο.

Λιονέλ Μέσι, ο παίκτης που ακόμα και στα 39 του χρόνια ξέρει να ορίζει τη μοίρα ενός αγώνα. Οι τελευταίες κουβέντες ήταν δικές του, αφού με γκολ, ασίστ και τρομερό πάθος έβαλε τη σφραγίδα του σε μια επική ανατροπή. Για 78 λεπτά η Αίγυπτος πανηγύριζε μια τρομερή πρόκριση, αλλά ο Αργεντινός σταρ το πήρε πάνω του και το γύρισε (3-2). Η Αλμπισελέστε προκρίθηκε στους «8» με γκολ του Εντσο στις καθυστερήσεις και περιμένει τον νικητή του Κολομβία - Ελβετία.

Δοκάρι, χαμένο πέναλτι ο Μέσι και σοκ από την Αίγυπτο

Ένα πρώτο 45λεπτο που είχε τα πάντα! Διπλό σοκ για την Αργεντινή, δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες και την Αίγυπτο να εισπράττει την τρομερή αποτελεσματικότητα, αλλά και την εξαιρετική βραδιά του Σομπέρ. Οι «Φαραώ» αιφνιδίασαν στο 14ο λεπτό. Ο Ατία έστειλε εξαιρετική σέντρα στην περιοχή και ο Ιμπραΐμ κινήθηκε ιδανικά, παίρνοντας την κεφαλιά από τον Λισάντρο και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Μετά το γκολ, όμως, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Η Αργεντινή ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της, πήρε τον έλεγχο της κατοχής και άρχισε να πιέζει ασφυκτικά την άμυνα των Αιγυπτίων.

Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση ήρθε από την άσπρη βούλα. Στο 19ο λεπτό ο Ταλιαφίκο κέρδισε πέναλτι, όμως ο Μέσι νικήθηκε από τον Σομπέρ. Ηταν το δεύτερο πέναλτι που έχασε στη διοργάνωση ο Αργεντινός σταρ. Η Αλμπισελέστε συνέχισε την πίεση και στο 29’ πλησίασε ξανά το γκολ, αλλά και πάλι ο Σομπέρ νίκησε τον ΜακΑλιστερ. Δυο λεπτά αργότερα η Αργεντινή άγγιξε ξανά το 1-1, όμως το φάουλ του Μέσι κατέληξε στο δοκάρι. Η ομάδα του Σκαλόνι θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με γκολ, αλλά και πάλι ο Σομπέρ ήταν εξαιρετικός και νίκησε τον Αλβαρες.

Το σκηνικό στην επανάληψη διαφορετικό, η Αργεντινή να πιέζει, αλλά η Αίγυπτος να αντέχει και να έχει κλείσει όλους τους χώρους. Το άγχος έκανε την εμφάνισή του για την ομάδα του Σκαλόνι, όπως και οι κακές επιλογές στην άμυνα. Οι παίκτες του Χασάν βρήκαν χώρους και στο 59' «πάγωσαν» την Ατλάντα. Εντυπωσιακή κούρσα του Σαλάχ και άψογο τελείωμα του Ζίκο για το 2-0. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε, μιας και στην αρχή της φάσης ο Ατια είχε κάνει φάουλ στον Λισάντρο. Οκτώ λεπτά αργότερα το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ο Σαλάχ κουβάλησε την μπάλα άψογα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, μοίρασε στον Χασάν, ο τελευταίος έδωσε στον Ζίκο, ο οποίος πέτυχε το 2-0!

Η ανατροπή του αιώνα!!!

Με την παρουσία των Μοντιέλ, Λαουτάρο και Γκονζάλες ο Σκαλόνι τα έπαιξε όλα για όλα, με τον Μέσι να το παίρνει πάνω του και να βοηθά στην τεράστια ανατροπή! Στο 79’ έπειτα από σέντρα, ο Μέσι μοίρασε και ο αμαρκάριστος Ρομέρο με καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα.

Ο Αργεντινός σταρ το πήρε πάνω του και στο 83ο λεπτό με σουτάρα μέσα από την περιοχή έστειλε την Αλμπισελέστε στα ουράνια. Τίποτα δεν είχε τελειώσει, το μομέντουμ ήταν της Αργεντινής και η πρωταθλήτρια διψούσε για απευθείας πρόκρισης!



Ετσι στο 92’ είχαμε την ανατροπή!!! Μετά από αντεπίθεση, ο Λαουτάρο έκανε την καλοζυγισμένη σέντρα για τον Έντσο, ο οποίος σκοράρει με κεφαλιά για το 3-2 σοκάροντας την Αίγυπτο!

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73’ Μοντιέλ), Ρομέρο (90’_5’ Οταμέντι), Λισσάντο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66’ Νίκο Γκονζάλες), Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ (66’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες, Άλβαρες (90’+5’ Μεδίνα), Μέσι.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχίμ Γιασέρ, Ασούρ (46’ λ.τρ. Φατί), Ζίκο (80’ Μαρμούς), Λάσιν (90’+6’ Ζίζο), Άτια, Σαλάχ, Χασάν (74’ Τρεζεγκέ).