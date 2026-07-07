Ούτε ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι μπορούσε να πιστέψει την ανατροπή της Αργεντινής, με την τηλεοπτικό φακό να τον συλλαμβάνει με δάκρυα περίπου μισή ώρα μετά το φινάλε του αγώνα.

Η ανατροπή του αιώνα έφερε την υπογραφή του. Τι κι αν έβλεπε την ομάδα του να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο στο 79΄του αγώνα; Ο Λιονέλ Μέσι πήρε από το χεράκι την Αργεντινή και με γκολ-ασίστ γύρισε το ματς με 3-2 για να στείλει την Αλμπισελέστε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο σφύριγμα της λήξης ο θρυλικός Αργεντίνος ξέσπασε σε κλάματα, με την συναισθηματική φόρτιση να μην κοπάζει ούτε μισή ώρα αργότερα! Ο τηλεοπτικός φακός άλλωστε τον συνέλαβε ξανά με δάκρυα στα μάτια περίπου τριάντα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τον ίδιο τον Μέσι να μην μπορεί να πιστέψει τι είχε προηγηθεί!