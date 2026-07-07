Μέσι: Έκλαιγε ακόμα, μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα! (vid)
Η ανατροπή του αιώνα έφερε την υπογραφή του. Τι κι αν έβλεπε την ομάδα του να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο στο 79΄του αγώνα; Ο Λιονέλ Μέσι πήρε από το χεράκι την Αργεντινή και με γκολ-ασίστ γύρισε το ματς με 3-2 για να στείλει την Αλμπισελέστε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο σφύριγμα της λήξης ο θρυλικός Αργεντίνος ξέσπασε σε κλάματα, με την συναισθηματική φόρτιση να μην κοπάζει ούτε μισή ώρα αργότερα! Ο τηλεοπτικός φακός άλλωστε τον συνέλαβε ξανά με δάκρυα στα μάτια περίπου τριάντα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τον ίδιο τον Μέσι να μην μπορεί να πιστέψει τι είχε προηγηθεί!
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