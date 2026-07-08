Ο Έντρικ «έσπασε» τη σιωπή του μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία και την σκληρή κριτική που δέχθηκε από τον Ρομάριο, επειδή δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η Βραζιλία συνέχισε την... παράδοση των τελευταίων ετών που τη θέλει να αποκλείεται στα Παγκόσμια Κύπελλα από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Νορβηγία και αποχαιρέτησε με το κεφάλι σκυμμένο την διοργάνωση.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς για τη «Σελεσάο» ήταν ο Έντρικ, ο οποίος έχασε τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να ανοίξει το σκορ του αγώνα και να κάνει το 1-0 υπέρ της ομάδας του, που θα μπορούσε να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης.

Ο θρυλικός επιθετικός της Βραζιλίας, Ρομάριο, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, σχολίασε την εμφάνιση του νεαρού επιθετικού της βασίλισσας, τονίζοντας πως ήταν «απαίσια» και πως η ηλικία του δεν αποτελεί δικαιολογία.

«Μου αρέσει ο Έντρικ και θα είναι ένας παίκτης που θα μας φέρει πολλή χαρά, αλλά εναντίον της Νορβηγίας ήταν απαίσιος. Μετά ο κόσμος λέει, "Α, είναι νέος". Γαμ@το. Πρέπει να σκοράρει αυτό το γκολ. Νέος, μεσήλικας, γέρος, δεν με νοιάζει».

Romário, sobre o Endrick ter perdido o gol contra a Noruega.



"Gosto do Endrick, ele vai ser um jogador que vai nos dar muita felicidade, mas ontem ele foi terrível. E muita gente fala: 'Ah, mas o Endrick é novo'; f**** se que é novo! Ele tem que fazer a p***a do gol"… pic.twitter.com/HVMZQi9cCK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 7, 2026

Λίγες ώρες αργότερα ο Έντρικ απάντησε έμμεσα στον Ρομάριο, αναρτώντας μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε μεταξύ άλλων πως: «Ακόμα δυσκολεύομαι να σκεφτώ πώς να παρηγορήσω τους πάντες».

«Ακόμα δυσκολεύομαι να σκεφτώ πώς να παρηγορήσω τους πάντες όπως θα ήθελα, αλλά ξέρω ότι έχω πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω: τον Θεό, για την ευκαιρία, την οικογένειά μου, για την αγάπη και την υποστήριξή τους και όλους τους Βραζιλιάνους, για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους. Η περηφάνια στην ιστορία μας και η ελπίδα να κατακτήσω ξανά το μεγαλύτερο τρόπαιο θα συνεχίσουν να με καθοδηγούν κάθε μέρα, και με τον καθένα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαστε ξανά μαζί και πιο δυνατοί».