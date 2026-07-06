Η Βραζιλία γνώρισε αποκλεισμό - σοκ και όλοι επανάφεραν στις μνήμες τους την... κατάρα της γάτας από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η νέα αποτυχία της Βραζιλίας σε Μουντιάλ έφερε ξανά στην επικαιρότητα μια ιστορία που για πολλούς φιλάθλους έχει αποκτήσει σχεδόν... μυθικές διαστάσεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί Βραζιλιάνοι συνδέουν τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία με το περιβόητο περιστατικό της γάτας στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, μιλώντας για «κατάρα» που εξακολουθεί να συνοδεύει τη «Σελεσάο».

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της εθνικής Βραζιλίας, όταν ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας απομάκρυνε με όχι ήρεμο τρόπο μια γάτα που είχε ανέβει στο τραπέζι, πετώντας τη στο έδαφος. Λίγες ημέρες αργότερα, η Βραζιλία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Κροατία στη διαδικασία των πέναλτι, με τις εικόνες του δακρυσμένου Νεϊμάρ να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Περισσότερες από 1.200 ημέρες αργότερα, η εικόνα επαναλήφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η «Σελεσάο» αποκλείστηκε αυτή τη φορά ήδη από τη φάση των «16», με τον Νεϊμάρ να αποχαιρετά το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Στα σχόλια κάτω από δημοσιεύσεις βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, πολλοί χρήστες επανέφεραν τη θεωρία της «κατάρας της γάτας», υποστηρίζοντας πως από εκείνο το περιστατικό ξεκίνησε η αγωνιστική παρακμή της ομάδας.

Το 2022, στον πάγκο της Βραζιλίας βρισκόταν ο Τίτε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ούτε η παρουσία του Κάρλο Αντσελότι, ενός από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στάθηκε αρκετή για να αλλάξει την πορεία της ομάδας. Παρά τα σπουδαία επιτεύγματά του σε συλλογικό επίπεδο, αρκετοί φίλαθλοι συνέχισαν να αποδίδουν με χιουμοριστική διάθεση τις αποτυχίες της Βραζιλίας στην περίφημη «κατάρα».

HE CURSE THAT NEVER ENDS



Brazil have become the FIRST team in World Cup history to suffer SEVEN CONSECUTIVE knockout eliminations against teams from the SAME confederation.



France 2006 Netherlands 2010

Germany 2014 Netherlands 2014 (3rd place) Belgium 2018… pic.twitter.com/5GXDsIhdKa July 5, 2026

Η ιστορία αναζωπυρώθηκε όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και στην Αργεντινή, όπου αρκετοί φίλαθλοι αναφέρθηκαν ξανά στο περιστατικό, θυμίζοντας ακόμη και τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει τότε ο υπεύθυνος Τύπου της βραζιλιάνικης αποστολής.

Μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί, η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία είχε επιχειρήσει να περιορίσει τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο Κτηνιατρικής του Σάο Πάολο είχε διευκρινίσει ότι το περιστατικό δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κακοποίηση ζώου. Παράλληλα, η αποστολή της Βραζιλίας υιοθέτησε τη γάτα, δίνοντάς της το όνομα «Hexa», ως αναφορά στον στόχο της κατάκτησης του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου.