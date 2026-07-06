Μουντιάλ 2026: Έκτος σερί αποκλεισμός από Ευρωπαίους για τη Βραζιλία
Το 2002 κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο νικώντας κατά σειρά τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες (Βέλγιο, Αγγλία, Τουρκία, Γερμανία) από τη φάση των «16» έως τον τελικό, εντούτοις από το 2006 μέχρι σήμερα, η Βραζιλία βλέπει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να σταματά μόνιμα απέναντι σε Ευρωπαίους!
Ο αποκλεισμός από τη Νορβηγία ήταν ο έκτος συνεχόμενος από ευρωπαϊκή εθνική ομάδα, με τους Βίκινγκς μάλιστα να είναι αήττητοι ενάντια στη Σελεσάο, μετρώντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντί της.
Οι αποκλεισμοί της Βραζιλίας από Ευρωπαίους
- Γαλλία (2006, προημιτελικά)
- Ολλανδία (2010, προημιτελικά)
- Γερμανία (2014, ημιτελικά)
- Βέλγιο (2018, προημιτελικά)
- Κροατία (2022, προημιτελικά)
- Νορβηγία (2026, φάση των «16»)
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