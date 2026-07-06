Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε μετά τη σπουδαία πρόκριση της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ, τονίζοντας πως βοήθησε την ομάδα του να προκριθεί κάνοντας αυτο που ξέρει καλύτερα.

Η Νορβηγία έκανε την έκπληξη απέναντι στη Βραζιλία, τη νίκησε με 2-1 και τσέκαρε το εισιτήριο της για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα συναντήσει την Αγγλία.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν για ακόμη μία φορά ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε και τα δύο τέρματα της ομάδας του και «σφράγισε» ουσιαστικά την πρόκριση της χώρας στους «8».

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι τόνισε πως ήταν άφωνος, καθώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος του κατορθώματος που πέτυχε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ στη ζωή μου. Ονειρευόμουν να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Νορβηγία και να την πάω εκεί, αλλά ποτέ δεν περίμενα να κερδίσω τη Βραζιλία, ας είμαστε ειλικρινείς. Νόμιζα ότι δεν ήταν δυνατό να κάνω κάποια πράγματα, αλλά μάλλον κάνω λάθος».

Η Νορβηγία διατήρησε το αξιοσημείωτο αήττητο ρεκόρ της απέναντι στην πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες σε πέντε αναμετρήσεις.

«Είναι απίστευτο να κερδίζουμε. Εννοώ ότι είναι λίγο σουρεαλιστικό. Φυσικά, ως ποδοσφαιριστής θέλεις να είσαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλεις να έχεις καλή απόδοση, αλλά το να σκοράρεις επτά γκολ για τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι κάτι αρκετά ξεχωριστό».

«Είναι εξωπραγματικό και δεν έχω λόγια. Είναι δύσκολο να βρω λέξεις για αυτό που νιώθω, αυτό που κάνω, επειδή είναι εξωπραγματικό. Πρέπει να τσιμπήσω τον εαυτό μου στο χέρι επειδή είναι μεγάλο».

Τέλος ο Χάαλαντ αναφέρθηκε και στα 7 γκολ που έχει πετύχει καθ΄όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, λέγοντας αστειευόμενος πως είναι η «δουλειά» του να σκοράρει και πως γεννήθηκε για να βάζει γκολ.

«Η ζωή μου είναι να σκοράρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνω, έτσι είμαι. Όλα έχουν να κάνουν με το να παραμένω συγκεντρωμένος και όταν έρχεται η ευκαιρία, ξέρω ακριβώς τι να κάνω».