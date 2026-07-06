Βραζιλία - Νορβηγία 1-2: Οι Βίκινγκς το γιόρτασαν κωπηλατώντας (vid)
Η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την αποκαρδιωτική Βραζιλία και τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο Χάαλαντ ήταν για ακόμη μια φορά κομβικός, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε τη μεγαλειώδη πρόκριση στην πατρίδα του. Έτσι, ο «killer» των Σκανδιναβών έφτασε τα επτά γκολ στη διοργάνωση, πιάνοντας στην κορυφή τους Μέσι και Μπαπέ και η μάχη του πρώτου σκόρερ καλά κρατεί. Οι Βίκινγκς θα περιμένουν την έκβαση του ζευγαριού Μεξικό - Αγγλία (06/07, 03:00) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ομάδα και κόσμος γιόρτασαν την ιστορική επιτυχία κωπηλατώντας με το καθιερωμένο «Viking Row».
The vikings. 🚣♂️🥁— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Beautiful to see, fantastic team making history and fantastic fan base. 🔊🇳🇴@Majorleaguemadd 🎥🔝 pic.twitter.com/UETtKIhRWM
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