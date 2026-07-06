Η Νορβηγία έβγαλε νοκ άουτ με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δείτε τους πανηγυρισμούς με το «Viking Row».

Η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την αποκαρδιωτική Βραζιλία και τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο Χάαλαντ ήταν για ακόμη μια φορά κομβικός, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε τη μεγαλειώδη πρόκριση στην πατρίδα του. Έτσι, ο «killer» των Σκανδιναβών έφτασε τα επτά γκολ στη διοργάνωση, πιάνοντας στην κορυφή τους Μέσι και Μπαπέ και η μάχη του πρώτου σκόρερ καλά κρατεί. Οι Βίκινγκς θα περιμένουν την έκβαση του ζευγαριού Μεξικό - Αγγλία (06/07, 03:00) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ομάδα και κόσμος γιόρτασαν την ιστορική επιτυχία κωπηλατώντας με το καθιερωμένο «Viking Row».