Η Νορβηγία υπέταξε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε για παρθενική φορά στους «8» με σόου Χάαλαντ. Απογοήτευσε για ακόμη ένα Μουντιάλ η Σελεσάο.

Χάαλαντ... λαμπρός την οδήγησε για πρώτη φορά στους «8»! Η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την αποκαρδιωτική Βραζιλία και τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Έφτασε τα επτά γκολ ο «φονιάς» των Σκανδιναβών, πιάνοντας στην κορυφή τους Μέσι και Μπαπέ και η μάχη του πρώτου σκόρερ καλά κρατεί. Οι Βίκινγκς θα περιμένουν την έκβαση του ζευγαριού Μεξικό - Αγγλία (06/07, 03:00) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση.

Το «απροσπέλαστο τείχος» του Νίλαντ

Το πρώτο ημίχρονο είχε τα πάντα, εκτός από γκολ. Ένταση, πάθος, ευκαιρίες, ρυθμό, τεράστιες επεμβάσεις και κυρίως ένα χαμένο πέναλτι. Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Ο Μπέργκε στο τρίτο λεπτό σκόραρε για τη Νορβηγία αλλά το γκολ ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ. Στην αρχή του αγώνα οι Σκανδιναβοί είχαν τον έλεγχο αλλά στη συνέχεια η Σελεσάο ισορρόπησε.

Στο 14ο λεπτό, ο Νίλαντ έκανε σωτήρια επέμβαση σε πέναλτι του Γκιμαράες, που κέρδισε ο Κούνια. Έτσι, στέρησε το προβάδισμα από την αρμάδα του Αντσελότι. Προϊόντος του χρόνου, η πεντάκις Πρωταθλήτρια Κόσμου απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και ήταν εκείνη που έφτασε πιο κοντά στο γκολ. Στο 30ό λεπτό, ο Μαρτινέλι μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή με εντυπωσιακό σόλο αλλά ο Νίλαντ και πάλι όρθωσε το ανάστημά του και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Στο 35', μετά από αρκετή ώρα οι Νορβηγοί πάτησαν ξανά περιοχή αλλά το σουτ του Όντεγκααρντ πέρασε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βινίσιους Ζούνιορ, εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας των Σκανδιναβών, μπήκε στο... κουτί, σούταρε με το αριστερό αλλά ο γκολκίπερ της Σεβίλλης είπε και πάλι «όχι». Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αμφότερες είχαν τη στιγμή τους. Στο 45+3', ο Άλισον εξουδετέρωσε εντυπωσιακά το σουτ του Όντεγκααρντ σε τετ-α-τετ και κράτησε το μηδέν για τη χώρα του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κασεμίρο έκανε τη σέντρα, ο Μαρτινέλι πετάχτηκε επικίνδυνα αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Το 0-0 έστειλε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα, σε ένα άκρως χορταστικό πρώτο μισό.

Ο Χάαλαντ την... έστειλε στους «8»

Στο δεύτερο μισό, το πρώτο δεκαπεντάλεπτο κύλησε χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στο 59', η Βραζιλία έχασε πρώτης τάξεως ευκαιρία για το 1-0, όταν μετά την έξοχη ατομική ενέργεια και την πάσα του Βίνι, ο νεοεισελθών Έντρικ, αστόχησε σε τετ-α-τετ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ραγιάν σούταρε δυνατά αλλά ο 35χρονος τερματοφύλακας των Βίκινγκς ήταν για ακόμη μια φορά εκεί.

Εν συνεχεία, οι δύο τεχνικοί έκαναν αλλαγές σε πρόσωπα και τακτικές για να φτάσει η ομάδα τους στο πολυπόθητο γκολ. Ο Αντσελότι πέρασε και τον Νεϊμάρ στον αγωνιστικό χώρο. Στο 75', η Νορβηγία χτύπησε το... καμπανάκι στη Βραζιλία. Ο Σιέντερουπ σούταρε δυνατά αλλά ο Άλισον εξουδετέρωσε την προσπάθειά του. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Νορβηγός σέντραρε, ο Χάαλαντ έπιασε κεφαλιά-δυναμίτη και έκανε το 1-0 για τη χώρα του, με το έκτο γκολ του στη διοργάνωση. Στο 90', ο στράικερ της Σίτι έκανε το 2-0 με τρομερό σουτ και έγραψε τον εντυπωσιακό επίλογο για την πατρίδα του. Ο Νεϊμάρ απλά μείωσε από την άσπρη βούλα στο φινάλε του ματς σε 2-1.

Το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι Σκανδιναβοί πήραν τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά και οι Βραζιλιάνοι απογοήτευσαν σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο...

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες (Έντερσον 79'), Μαρτινέλι (Νεϊμάρ 67'), Ραγιάν (Ντανίλο Σάντος 67'), Βινίσιους, Κούνια (Έντρικ 58')

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (Όρσνες 63'), Άγιερ, Λισάκερ, Βόλφε (Έστιγκαρντ 90+5'), Μπέργκε, Μπεργκ, Έντεγκααρντ, Νούσα (Σιέντερουπ 46'), Σόρλοτ (Μπομπ 46'), Χάαλαντ