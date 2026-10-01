Στα δικαστήρια θα λύσει τις διαφορές του ο Χάαλαντ με γνωστή νορβηγική αεροπορική εταιρεία, με αφορμή την... κοτσίδα του που χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστική ανάρτηση.

Οι αποδόσεις του τράβηξαν τα βλέμματα και όχι άδικα, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Νορβηγίας και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς τους Βίκινγκ.

Βροντερό «παρών» στα γήπεδα της Αμερικής έδωσαν οι οπαδοί της Νορβηγίας όμως κάποιους μήνες μετά τα πράγματα πήραν... άλλη τροπή. Όπως αναφέρει η νορβηγική εφημερίδα «VG», ο 26χρονος φορ και οι εκπρόσωποί του προσέφυγαν κατά της αεροπορικής εταιρείας Norwegian Air. Η εν λόγω εταιρία όπως αναφέρουν οι Νορβηγοί κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια την εικόνα του Χάαλαντ για εμπορικούς σκοπούς όσο αυτός ήταν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Συγκεκριμένα η κόντρα της Norwegian Air με τη British Airways είχε ξεκινήσει ως πλάκα πριν οδηγηθούν στα δικαστήρια με τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε ρόλο πρωταγονιστή.

Λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, η νορβηγική αεροπορική εταιρεία είχε απευθύνει δημόσια πρόκληση στη British Airways. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως εκείνη που θα έχανε θα έπρεπε να αλλάξει το λογότυπό της στα social media για ένα 24ωρο.

BREAKING: Erling Haaland is taking Norwegian to court over the alleged unauthorized use of his likeness in a World Cup campaign.



The specific legal claims have not been disclosed. Norwegian has since removed the Instagram post in question.



VG pic.twitter.com/eFZweMFOAq — Speedline (@speedlne) October 1, 2026

Ολα αυτά δεν έμειναν στα λόγια και άνθρωποι της Norwegian ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να τα βρουν σε όλα, ενώ η εταιρεία έκανε και μια ανάρτηση που είχε πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ. Σε αυτήν, η χαρακτηριστική κοτσίδα του Νορβηγού επιθετικού είχε ενσωματωθεί στην εικόνα του πιλοτηρίου ενός αεροσκάφους, με τη λεζάντα «We’ve never looked more Norwegian» («Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί»).

Αυτή ακριβώς η χρήση της εικόνας του ποδοσφαιριστή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης. Ο δικηγόρος του Χάαλαντ και της York Promotions Ltd., που διαχειρίζεται τα εμπορικά του δικαιώματα, Τόμας Χάγκεν, επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA.

Η υπόθεση αφορά τη χρήση, χωρίς σχετική άδεια, του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian για την προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της.